





Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου κατέκτησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, το οποίο σημείωσε 13,8% και διατήρησε τον έλεγχο της ζώνης. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 12,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση στο κοινό.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Δεκατιανοί» με 7,1%, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open κατέγραψε 6,2%, παρουσιάζοντας αισθητή άνοδο. Ακολούθησε το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (επανάληψη) με 5,0%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν τα «Εγκλήματα» (επανάληψη) με 4,3%, το «Ζω Καλά» με 4,1% και το «Καλημέρα Είπαμε;» με 4,0%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόψιμο του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» από τον ΑΝΤ1 φαίνεται πως λειτούργησε ευνοϊκά για τη ζώνη συνολικά, με το «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open να απορροφά μέρος του διαθέσιμου κοινού και να ενισχύει αισθητά τα ποσοστά του.

Η εικόνα της ζώνης αποτυπώνει ξεκάθαρα ανακατανομή δυνάμεων, με τους ισχυρούς παίκτες να διατηρούν το προβάδισμα και τους «μεσαίους» να βρίσκουν χώρο για άνοδο.

