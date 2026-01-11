





Με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε στο «Πρωινό» για την Ελίνα Παπίλα και γενικότερα για τα vidcasts και τις συνεντεύξεις στο YouTube, η Ναταλία Γερμανού τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», εκφράζοντας τις σκέψεις και τους προβληματισμούς της για το μέλλον της τηλεόρασης.

Αρχικά, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στα όσα ειπώθηκαν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, λέγοντας:

«Το παρακολούθησα όλο αυτό να γίνεται μπροστά στα έντρομα μάτια μου. Η Φωτεινή Πετρογιάννη την υπερασπίστηκε πολύ ζεστά, μπράβο Φωτεινή. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι δεν τον κολακεύει καθόλου. Τον ρώτησε η Δέσποινα Καμπούρη αν τον κολακεύει που μια δημοσιογράφος θέλει να του πάρει συνέντευξη και είπε όχι».

Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού μίλησε ανοιχτά για την αγωνία που βιώνουν πολλοί τηλεοπτικοί παρουσιαστές:

«Αισθάνομαι ότι οι παρουσιαστές έχουμε περιέλθει σε μια ελαφρώς αγωνιώδη κατάσταση, επειδή βλέπουμε ότι οι youtubers κερδίζουν έδαφος. Η τηλεόραση χάνει έδαφος, το YouTube και τα vidcasts κερδίζουν έδαφος. Το κατανοώ και εγώ, γιατί πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να παρακολουθεί με ενδιαφέρον συνεντεύξεις σε vidcasts, ίσως και με περισσότερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι τις τηλεοπτικές».

Κλείνοντας το θέμα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως η ευθύνη δεν βαραίνει τους δημιουργούς του YouTube:

«Το ότι εμείς έχουμε την αγωνία μας επειδή δουλεύουμε στην τηλεόραση, δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά στο YouTube κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και αν η μοίρα, το σύμπαν θέλει σε 5-10 χρόνια να μας “φάνε” τη δουλειά, let it be. Έτσι είναι η ζωή. Ας κάνουμε κι εμείς καλά τη δουλειά μας για να μείνουμε και να συντηρηθούμε. Τι να κάνουμε, αν το κοινό θέλει να βλέπει YouTube και vidcasts;».

Παράλληλα, ο Πάνος Κατσαρίδης τοποθετήθηκε μέσα από το «Πρωινό», επιμένοντας στη θέση του για την Ελίνα Παπίλα:

«Σχολίασα στα πλαίσια της εργασίας μου αυτό που έπρεπε να σχολιάσω. Είπα ότι δεν είναι μία επιτυχημένη παρουσιάστρια και το πιστεύω. Έχει κάνει δύο εκπομπές που ούτε περιεχομενικά ούτε σε επίπεδο τηλεθέασης πήγαν καλά. Εύχομαι στο μέλλον να γίνει. Για μένα επιτυχημένη παρουσιάστρια είναι η Σταματίνα Τσιμτσιλή».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θεωρεί υπερβολική τη στάση της, ενώ σχολίασε αρνητικά και την εκπομπή στην οποία συμμετέχει φέτος, λέγοντας πως πρόκειται –κατά την άποψή του– για ένα από τα χειρότερα τηλεοπτικά προγράμματα που έχει δει.

Πηγή: tvnea.com