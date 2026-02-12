2026-02-12 10:58:25
Το Υπερταμείο, με πρόσφατη διεύρυνση μέσω της ενσωμάτωσης ΤΑΙΠΕΔ[1] και ΤΧΣ, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό θεσμό για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας στη χώρα. Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αντιστοιχεί σε περίπου €12 δισ. και εκτείνεται σε 11 κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, από ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων έως λιμενικές υποδομές, μεταφορές, logistics, sidirodromikanea
