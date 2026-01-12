2026-01-12 11:56:27
Απόλυτος κυρίαρχος της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης αναδείχθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!», το οποίο κατέγραψε 16,5% και άνοιξε ξεκάθαρα την ψαλίδα από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 14,0%, παραμένοντας μεν ισχυρό, αλλά χωρίς να απειλήσει την κορυφή.

Σε απόσταση ασφαλείας ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί» με 7,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αλλά περιορισμένη δυναμική τους. Χαμηλότερα κινήθηκε το «Καλημέρα είπαμε;» με 3,9%, ενώ ουραγός της ζώνης ήταν το «Ραντεβού το ΣΚ» που περιορίστηκε στο 3,6%, δείχνοντας ότι δεν εκμεταλλεύεται τη ζώνη όπως θα ήθελε το Open.



Πηγή: tvnea.com
