Φωτογραφία για Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα» Κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»
Την έμφαση που δίνει η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας με σημαντικά έργα υποδομών τόνισαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας κατά τη σημερινή τους επίσκεψη στο εργοτάξιο του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο sidirodromikanea
