Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς, κ. Κώστα Κατσιάνου, αναδεικνύεται ένα θέμα που συχνά μένει εκτός δημόσιας συζήτησης: το έντονο δημογραφικό πρόβλημα – ιδιαίτερα στην περιφέρεια – δημιουργεί πλέον πραγματικό κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των μονοεδρικών φαρμακείων (περιοχές με ένα μόνο φαρμακείο και συνεχώς μειούμενο πληθυσμό).

Όπως τονίζεται, όταν ο πληθυσμός μιας κοινότητας συρρικνώνεται και γηράσκει, η τοπική οικονομική δραστηριότητα μειώνεται, τα πάγια λειτουργικά κόστη παραμένουν, οι υποχρεώσεις αυξάνουν και τελικά το φαρμακείο – συχνά το μοναδικό σημείο υγειονομικής αναφοράς – κινδυνεύει να μη “βγαίνει”. Το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα ως...

.... κρίσιμο για την περιφέρεια, γιατί η απώλεια ενός τέτοιου φαρμακείου δεν είναι απλώς επαγγελματική· είναι κοινωνική και υγειονομική.

