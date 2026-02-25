2026-02-25 11:56:40
Φωτογραφία για Κώστας Κατσιάνος: «Το δημογραφικό “σβήνει” την επαρχία – και μαζί απειλεί τα μονοεδρικά φαρμακεία» (video)
Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς, κ. Κώστα Κατσιάνου, αναδεικνύεται ένα θέμα που συχνά μένει εκτός δημόσιας συζήτησης: το έντονο δημογραφικό πρόβλημα – ιδιαίτερα στην περιφέρεια – δημιουργεί πλέον πραγματικό κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των μονοεδρικών φαρμακείων (περιοχές με ένα μόνο φαρμακείο και συνεχώς μειούμενο πληθυσμό).

Όπως τονίζεται, όταν ο πληθυσμός μιας κοινότητας συρρικνώνεται και γηράσκει, η τοπική οικονομική δραστηριότητα μειώνεται, τα πάγια λειτουργικά κόστη παραμένουν, οι υποχρεώσεις αυξάνουν και τελικά το φαρμακείο – συχνά το μοναδικό σημείο υγειονομικής αναφοράς – κινδυνεύει να μη “βγαίνει”. Το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα ως...



.... κρίσιμο για την περιφέρεια, γιατί η απώλεια ενός τέτοιου φαρμακείου δεν είναι απλώς επαγγελματική· είναι κοινωνική και υγειονομική.

