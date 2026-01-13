2026-01-13 11:06:55
Φωτογραφία για Διάλυση των Onirama: Ο Θοδωρής Μαραντίνης ξεκινά σόλο καριέρα - Οι πρώτες δηλώσεις του
Τίτλοι τέλους έπεσαν για τους Onirama, με τον Θοδωρή Μαραντίνη να επιβεβαιώνει τη διάλυση του γνωστού συγκροτήματος μέσα από την εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για τη νέα σελίδα στην επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας πως πλέον ακολουθεί σόλο καριέρα, αφήνοντας πίσω το συγκρότημα με το οποίο συνδέθηκε όσο λίγοι καλλιτέχνες στην ελληνική μουσική σκηνή. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και την αρχή ενός διαφορετικού δημιουργικού δρόμου.

Μετά από χρόνια επιτυχιών, συνεργασιών και αγαπημένων τραγουδιών, ο Θοδωρής Μαραντίνης περνά σε μια νέα φάση, επιλέγοντας να συνεχίσει μόνος του, χωρίς να ανήκει πλέον σε κάποιο συγκρότημα, όπως τον είχε συνηθίσει το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

«Για εμένα έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα περίοδος με την έννοια ότι κλείνω έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ», είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια ο τραγουδιστής: «Είναι μια τεράστια αλλαγή, οπότε έτσι έχει γίνει ο απολογισμός και προχωράμε παρακάτω για τα καλύτερα».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΕΠΕ: Να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας από όλους τους παθολόγους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΕΠΕ: Να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας από όλους τους παθολόγους
Ξέσπασε ο Δημήτρης Παπανώτας κατά Λιάγκα: «Kάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και παραπονιέσαι;»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξέσπασε ο Δημήτρης Παπανώτας κατά Λιάγκα: «Kάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και παραπονιέσαι;»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεκινά σήμερα η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Ξεκινά σήμερα η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Από την εγκατάλειψη στη μεγάλη ανάπλαση: Ξεκινά το σχέδιο για τουςσιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
Από την εγκατάλειψη στη μεγάλη ανάπλαση: Ξεκινά το σχέδιο για τουςσιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
Δηλώσεις Κωστή Χατζηδάκη και Κωνσταντίνου Γκιουλέκα στη Σίνδο. Βίντεο
Δηλώσεις Κωστή Χατζηδάκη και Κωνσταντίνου Γκιουλέκα στη Σίνδο. Βίντεο
Φόρος 3 ευρώ ανά δέμα από Κίνα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά
Φόρος 3 ευρώ ανά δέμα από Κίνα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά
Αποτυπώθηκε η ακριβής στιγμή που ξεκινά η ζωή και η μαθηματική της τελειότητα.
Αποτυπώθηκε η ακριβής στιγμή που ξεκινά η ζωή και η μαθηματική της τελειότητα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Από την εγκατάλειψη στη μεγάλη ανάπλαση: Ξεκινά το σχέδιο για τουςσιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
Από την εγκατάλειψη στη μεγάλη ανάπλαση: Ξεκινά το σχέδιο για τουςσιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
10 νέες σιδηροδρομικές γραμμές πρόκειται να ανοίξουν σε όλη την Ευρώπη το 2026
10 νέες σιδηροδρομικές γραμμές πρόκειται να ανοίξουν σε όλη την Ευρώπη το 2026
Συντάξεις: Πόσα κέρδισαν 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [Αποκαλυπτικός πίνακας]
Συντάξεις: Πόσα κέρδισαν 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [Αποκαλυπτικός πίνακας]
"Να μ' αγαπάς" - Επιστρέφει τη Δευτέρα 19/1 στις 20:00 με διπλό επεισόδιο
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟ 2026
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟ 2026