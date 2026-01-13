2026-01-13 11:06:55

Τίτλοι τέλους έπεσαν για τους Onirama, με τον Θοδωρή Μαραντίνη να επιβεβαιώνει τη διάλυση του γνωστού συγκροτήματος μέσα από την εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου.



Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για τη νέα σελίδα στην επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας πως πλέον ακολουθεί σόλο καριέρα, αφήνοντας πίσω το συγκρότημα με το οποίο συνδέθηκε όσο λίγοι καλλιτέχνες στην ελληνική μουσική σκηνή. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και την αρχή ενός διαφορετικού δημιουργικού δρόμου.



Μετά από χρόνια επιτυχιών, συνεργασιών και αγαπημένων τραγουδιών, ο Θοδωρής Μαραντίνης περνά σε μια νέα φάση, επιλέγοντας να συνεχίσει μόνος του, χωρίς να ανήκει πλέον σε κάποιο συγκρότημα, όπως τον είχε συνηθίσει το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.



«Για εμένα έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα περίοδος με την έννοια ότι κλείνω έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ», είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.



Και συμπλήρωσε στη συνέχεια ο τραγουδιστής: «Είναι μια τεράστια αλλαγή, οπότε έτσι έχει γίνει ο απολογισμός και προχωράμε παρακάτω για τα καλύτερα».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ