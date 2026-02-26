Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή του Your Face Sounds Familiar έχει ήδη ξεκινήσει. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί το στήσιμο του νέου κύκλου, που θα κάνει πρεμιέρα στον ANT1 αμέσως μετά το Πάσχα, υπόσχοντας λαμπερές στιγμές και ανατροπές στη σκηνή.

Στην παρουσίαση, όλα δείχνουν ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι το φαβορί, μετά την απόφαση του Γιώργος Καπουτζίδης να πάρει μια μικρή ανάσα από τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, μετά από μια γεμάτη σεζόν με τέσσερα πρότζεκτ σε ισάριθμα κανάλια.

Στην επιτροπή, οι συζητήσεις προχωρούν γρήγορα για τον Τάκης Ζαχαράτος, ενώ για τις γυναικείες θέσεις ακούγονται έντονα τα ονόματα της Δέσποινα Βανδή και της Ελένη Φουρέιρα, με τις επίσημες επαφές να βρίσκονται προ των πυλών.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες, ήδη έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους η Αφροδίτη Χατζημινά, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Idra Kayne, η Μαριάνα Πιερίδη, ο Μέμος Μπεγνής και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει για τον Αλέξανδρος Μπουρδούμης, που αναμένεται να δώσει την τελική του απάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Με την ομάδα να παίρνει μορφή και το πρόγραμμα να κλείνει, το σκηνικό είναι έτοιμο για ένα show γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο και μεταμορφώσεις που θα μαγέψουν το τηλεοπτικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com