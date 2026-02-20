2026-02-20 11:39:02

Φωτογραφία αρχείου EurokinissiΠροσφυγές κατά της απόφασης να μην γίνουν εν τέλει στο εξωτερικό, οι ειδικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών, ετοιμάζουν οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία και έχουν καταθέσει ήδη αίτημα για εκταφή.newsit.grΟι οικογένειες ξεκίνησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκταφή των σορών των θυμάτων των Τεμπών ώστε να γίνουν sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ