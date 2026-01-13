Τη δική του απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Δημήτρης Παπανώτας, με αφορμή τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 για εκείνον. Μέσα από το «Happy Day» το πρωί της Τρίτης (13/1), ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, κάνοντας λόγο για αντιδεοντολογικές πρακτικές.Ο Δημήτρης Παπανώτας επέλεξε να απευθυνθεί σε πρώτο πρόσωπο στον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας πως ορισμένες τοποθετήσεις ξεπερνούν τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται δημόσια κρίσεις και σχόλια μεταξύ συναδέλφων.«Είναι άσχημο να νιώθεις ότι σ’ έχουν στοχοποιήσει, πραγματικά το πιστεύει. Η Μαρία είναι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο και έχει ξαναβρεθεί στο στόχαστρο κι ο Γιώργος το θεώρησε ως χτύπημα κάτω από τη ζώνη», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.«Το πιστεύει χρόνια τώρα, είναι στο πλαίσιο της αυξημένης αυτοπεποίθησης που έλεγε πριν η Βίσση», σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας.Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε σε πρώτο πρόσωπο προς τον συνάδελφό του στον ΑΝΤ1, με αφορμή τη χθεσινή αναφορά στο πρόσωπό του.«Θέλω να πω στον κύριο Λιάγκα για τη δεοντολογία τη δημοσιογραφική… τη δημοσιογραφική δεοντολογία χθες την τσατσάλιασες, Γιωργάκη μου. Κάθονται μία ώρα και μιλάνε για ένα σχόλιο που έκανα στο Instagram για μια φωτογραφία -που έχω απαγορεύσει να δημοσιεύονται αυτά- και την οποία φωτογραφία δεν έδειξαν ποτέ! Πείτε μου τώρα δημοσιογραφικά αυτό πώς στέκει; Να σχολιάζουμε μια εικόνα και δείχνουμε μία άλλη εικόνα, Γιωργάκη;».«Η αυξημένη αυτοπεποίθηση φταίει, σου το είπα και πριν. Ότι είμαι το κέντρο του κόσμου και όλοι ασχολούνται με μένα. Πόσο έντιμο ήταν που έλεγε χθες για μένα ότι είπα τη Μαγγίρα “άπλυτη”; Δεν την είπα άπλυτη. Λες ένα ψέμα, κάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και την ίδια στιγμή παραπονιέσαι; Ε δεν γίνεται αυτό», επισήμανε ο Δημήτρης Παπανώτας κατά του Γιώργου Λιάγκα.Πηγή: tvnea.com