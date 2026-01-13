2026-01-13 11:06:55
Φωτογραφία για Ξέσπασε ο Δημήτρης Παπανώτας κατά Λιάγκα: «Kάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και παραπονιέσαι;»
Τη δική του απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Δημήτρης Παπανώτας, με αφορμή τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 για εκείνον. Μέσα από το «Happy Day» το πρωί της Τρίτης (13/1), ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, κάνοντας λόγο για αντιδεοντολογικές πρακτικές.

Ο Δημήτρης Παπανώτας επέλεξε να απευθυνθεί σε πρώτο πρόσωπο στον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας πως ορισμένες τοποθετήσεις ξεπερνούν τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται δημόσια κρίσεις και σχόλια μεταξύ συναδέλφων.

«Είναι άσχημο να νιώθεις ότι σ’ έχουν στοχοποιήσει, πραγματικά το πιστεύει. Η Μαρία είναι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο και έχει ξαναβρεθεί στο στόχαστρο κι ο Γιώργος το θεώρησε ως χτύπημα κάτω από τη ζώνη», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Το πιστεύει χρόνια τώρα, είναι στο πλαίσιο της αυξημένης αυτοπεποίθησης που έλεγε πριν η Βίσση», σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας.


Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε σε πρώτο πρόσωπο προς τον συνάδελφό του στον ΑΝΤ1, με αφορμή τη χθεσινή αναφορά στο πρόσωπό του.

«Θέλω να πω στον κύριο Λιάγκα για τη δεοντολογία τη δημοσιογραφική… τη δημοσιογραφική δεοντολογία χθες την τσατσάλιασες, Γιωργάκη μου. Κάθονται μία ώρα και μιλάνε για ένα σχόλιο που έκανα στο Instagram για μια φωτογραφία -που έχω απαγορεύσει να δημοσιεύονται αυτά- και την οποία φωτογραφία δεν έδειξαν ποτέ! Πείτε μου τώρα δημοσιογραφικά αυτό πώς στέκει; Να σχολιάζουμε μια εικόνα και δείχνουμε μία άλλη εικόνα, Γιωργάκη;».

«Η αυξημένη αυτοπεποίθηση φταίει, σου το είπα και πριν. Ότι είμαι το κέντρο του κόσμου και όλοι ασχολούνται με μένα. Πόσο έντιμο ήταν που έλεγε χθες για μένα ότι είπα τη Μαγγίρα “άπλυτη”; Δεν την είπα άπλυτη. Λες ένα ψέμα, κάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και την ίδια στιγμή παραπονιέσαι; Ε δεν γίνεται αυτό», επισήμανε ο Δημήτρης Παπανώτας κατά του Γιώργου Λιάγκα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Διάλυση των Onirama: Ο Θοδωρής Μαραντίνης ξεκινά σόλο καριέρα - Οι πρώτες δηλώσεις του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διάλυση των Onirama: Ο Θοδωρής Μαραντίνης ξεκινά σόλο καριέρα - Οι πρώτες δηλώσεις του
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/1/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ευχες απο τον Γραμματέα ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Δημήτρης Στρατούλης
Ευχες απο τον Γραμματέα ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Δημήτρης Στρατούλης
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε άγρια για τη νέα υπόθεση Μαζωνάκη: «Φρικτό και ανήθικο το τσίρκο που στήθηκε από εκπομπές με κουίζ και φωτογραφίες»
Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε άγρια για τη νέα υπόθεση Μαζωνάκη: «Φρικτό και ανήθικο το τσίρκο που στήθηκε από εκπομπές με κουίζ και φωτογραφίες»
Δημήτρης Παπανώτας: «Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media – Έχω πάρει νομικά μέτρα εναντίον τους»
Δημήτρης Παπανώτας: «Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media – Έχω πάρει νομικά μέτρα εναντίον τους»
Pet Stories: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ
Pet Stories: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΕΠΕ: Να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας από όλους τους παθολόγους
ΕΕΠΕ: Να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας από όλους τους παθολόγους
Από την εγκατάλειψη στη μεγάλη ανάπλαση: Ξεκινά το σχέδιο για τουςσιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
Από την εγκατάλειψη στη μεγάλη ανάπλαση: Ξεκινά το σχέδιο για τουςσιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
10 νέες σιδηροδρομικές γραμμές πρόκειται να ανοίξουν σε όλη την Ευρώπη το 2026
10 νέες σιδηροδρομικές γραμμές πρόκειται να ανοίξουν σε όλη την Ευρώπη το 2026
Συντάξεις: Πόσα κέρδισαν 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [Αποκαλυπτικός πίνακας]
Συντάξεις: Πόσα κέρδισαν 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [Αποκαλυπτικός πίνακας]
"Να μ' αγαπάς" - Επιστρέφει τη Δευτέρα 19/1 στις 20:00 με διπλό επεισόδιο