Ξεκάθαρη ήταν η Λίτσα Πατέρα στην κάμερα του Breakfast@Star για την απουσία της από την κοπή πίτας του ΑΝΤ1, αλλά και για τα σχόλια που αφορούν συναδέλφους της.

«Δεν πήγα στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 γιατί ήμουν αδιάθετη», ανέφερε αρχικά, απαντώντας σε όσους παρατήρησαν ότι τα τελευταία χρόνια απουσιάζει από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. «Εγώ τον ΑΝΤ1 τον αγαπώ, είμαι τόσα χρόνια εκεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον ΑΝΤ1, αγαπώ πάρα πολύ τον ΑΝΤ1, είμαι ριζωμένη εδώ. Οπότε τυχαίνει πολλές φορές να έχεις δουλειές, να μην είσαι καλά…», τόνισε.

Μάλιστα, επικαλέστηκε και τη μακρά της σχέση με τον σταθμό: «Πάντοτε έχουμε ρίζες από δω, από τον συγχωρεμένο τον ιδρυτή, έχουμε ρίζες, αγαπιόμαστε, είναι στο αίμα μας ο ΑΝΤ1, από κει και πέρα όλα καλά είναι».

Για τις απουσίες από τέτοιες εκδηλώσεις, σχολίασε με έμφαση: «Τυχαίνει ρε παιδιά να ’χουμε… δεν είναι σχεδιασμένο πάρα πολύ καιρό την τάδε μέρα και μπορεί να έχεις κάτι πολύ σοβαρό».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν όταν ρωτήθηκε για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης επειδή έκανε εκπομπή την ημέρα που έμαθε για την απώλεια της μητέρας του.

«Μα τώρα είναι δυνατόν να σχολιάζει την ψυχή και τις υποχρεώσεις του καθενός; Έλεος παιδιά. Άλλο είναι οι υποχρεώσεις που μπορεί να έχω σε ένα κανάλι, οι οποίες είναι με συμβόλαια και είναι και με θέμα ηθικής και τακτικής να μην είσαι εκεί, και άλλο είναι ο πόνος ο δικός μου. Τι θα πει αυτό; Όταν πονέσω, άμα χωρίσω από τον αγαπημένο μου, δεν θα ’ρθω στο σταθμό; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί σχολιάζουνε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Δεν είναι ωραία τα σχόλια. Σχόλια να κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουνε, αλλά για τέτοιες σοβαρές υποθέσεις… Να έχεις ένα συμβόλαιο με ένα σταθμό, θα κρεμάσεις το σταθμό γιατί κλαις; Έλεος. Η μαμά μας είναι μαμά μας στην καρδιά μας και οι υποχρεώσεις μας είναι υποχρεώσεις μας».

Τέλος, για τη φημολογούμενη λήξη συμβολαίου της Άννας Λιβαθυνού από τον ΑΝΤ1, η Λίτσα Πατέρα αρκέστηκε να πει: «Δεν τα ξέρω αυτά τώρα».



