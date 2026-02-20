2026-02-20 15:50:17
Η παρουσιάστρια δεν απέφυγε να αναφερθεί στο τέλος της συνεργασίας της συναδέλφου της με τον ΑΝΤ1, αλλά και στην απουσία της από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του σταθμού – μια κίνηση που, όπως ήταν αναμενόμενο, σχολιάστηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Φαίη Σκορδά, η συζήτηση που είχαν ήταν ειλικρινής και σε καλό κλίμα, με την Ελένη Τσολάκη να δίνει τη δική της οπτική για το πώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος της στον σταθμό.

«Ήθελα να μιλήσω στην Ελένη. Δε θα πω αυτά που μου είπε, δε μου επιτρέπεται, δε θα το έκανα ποτέ. Απλά εγώ ήθελα να της μιλήσω. Και της λέω, “έπρεπε να πας στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1, υπέρλαμπρη. Αφού εργάζεσαι ακόμα εκεί”. Το συμβόλαιό της είναι ενεργό. Γέλασε και μου λέει, “τι λες; Εσύ θα πήγαινες;”. Εγώ θα πήγαινα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αυτοσαρκαζόταν πάρα πολύ. Έκανε πλάκα. Μια χαρά ήταν το κορίτσι», αποκάλυψε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, επισημαίνοντας πως η Ελένη Τσολάκη αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ και καλή διάθεση.

Πηγή: tvnea.com
Κυρανάκης στη Βουλή: Κατά προτεραιότητα οι διαθέσιμοι πόροι για να μην ξαναέχουμε ποτέ Τέμπη
«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Έρχεται η νέα δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ
Λίτσα Πατέρα: Δεν πήγα στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 γιατί...
«Στον πάγο» το ελληνικό Netflix: Καθυστερεί η κοινή πλατφόρμα Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
«FLAT HUNTERS»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Φαίη Σκορδά: «Το ότι η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν εκεί κάτι σημαίνει – Tου χρόνου θα μείνει στον ΑΝΤ1»
Απ. Βαλτάς: «Η διεκδίκηση δεν σταματά εδώ» – Τα ΦΥΚ επιστρέφουν στη γειτονιά, αλλά ο κλάδος συνεχίζει με προτάσεις και αιτήματα (video)
Hellenic train: Ενίσχυση δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο και στον Προαστιακό Πάτρας
Σαν σήμερα ιδρύθηκε το σωματείο των συνταξιούχων σιδηροδρομικών «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία «Κοινωνία Ώρα MEGA», ισχυρό δίδυμο στην κορυφή
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Άνετη πρωτιά για τη «Super Κατερίνα», μάχη για τη δεύτερη θέση
