Η παρουσιάστρια δεν απέφυγε να αναφερθεί στο τέλος της συνεργασίας της συναδέλφου της με τον ΑΝΤ1, αλλά και στην απουσία της από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του σταθμού – μια κίνηση που, όπως ήταν αναμενόμενο, σχολιάστηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες.



Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Φαίη Σκορδά, η συζήτηση που είχαν ήταν ειλικρινής και σε καλό κλίμα, με την Ελένη Τσολάκη να δίνει τη δική της οπτική για το πώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος της στον σταθμό.



«Ήθελα να μιλήσω στην Ελένη. Δε θα πω αυτά που μου είπε, δε μου επιτρέπεται, δε θα το έκανα ποτέ. Απλά εγώ ήθελα να της μιλήσω. Και της λέω, “έπρεπε να πας στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1, υπέρλαμπρη. Αφού εργάζεσαι ακόμα εκεί”. Το συμβόλαιό της είναι ενεργό. Γέλασε και μου λέει, “τι λες; Εσύ θα πήγαινες;”. Εγώ θα πήγαινα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αυτοσαρκαζόταν πάρα πολύ. Έκανε πλάκα. Μια χαρά ήταν το κορίτσι», αποκάλυψε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, επισημαίνοντας πως η Ελένη Τσολάκη αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ και καλή διάθεση.



Πηγή: tvnea.com



