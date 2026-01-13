2026-01-13 13:34:02
Φωτογραφία για Κατερίνα Καραβάτου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 - Τι λέει για το κόψιμο της Τσολάκη;
Μετά την ξαφνική διακοπή του Πρωινού Σαββατοκύριακου της Ελένης Τσολάκη, η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει τα ηνία της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1. Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, μίλησε για πρώτη φορά στις κάμερες, σπάζοντας τη σιωπή γύρω από τη νέα της εκπομπή και ξεκαθαρίζοντας τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες.

Η παρουσιάστρια φάνηκε ενθουσιασμένη για τη νέα της τηλεοπτική πρόκληση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εκπομπή της θα φέρει φρέσκο αέρα και νέα δυναμική στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καραβάτου είπε αρχικά για το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1: «Δεν πρόκειται να κάνω καμία δήλωση, δεν έχω κάτι να σας πω. Το τι πρόκειται να συμβεί το αναλαμβάνει ο σταθμός, το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Θέλω να κρατήσω τον τρόπο που κινούμαι όλα αυτά τα χρόνια. Όταν μιλήσω με τον σταθμό και οριστικοποιηθεί αυτό που συζητάω με τον σταθμό θα το ανακοινώσει ο σταθμός. Έχω ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο με τον σταθμό, είμαι στην διάθεση του σταθμού να υπερασπιστώ οτιδήποτε μου αναθέσουν».

Ενώ, όταν ερωτήθηκε για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Επειδή μου έχει τύχει να βρεθώ στη θέση της Ελένης Τσολάκη, είναι δυσάρεστο και θα ήθελα να είμαι πολύ προσεκτική. Το θετικό είναι ότι δεν θα χάσουν την δουλειά τους οι άνθρωποι, εξακολουθεί να είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για όλους μας όταν συμβαίνεi».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Μια νύχτα μόνο»: Επιστρέφει στο MEGA με νέα επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Μια νύχτα μόνο»: Επιστρέφει στο MEGA με νέα επεισόδια
Λιάγκας κατά ΕΡΤ για το λάθος στο δελτίο ειδήσεων: Απαράδεκτη η προβολή λάθος πλάνων στην είδηση για τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς συγγνώμη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λιάγκας κατά ΕΡΤ για το λάθος στο δελτίο ειδήσεων: Απαράδεκτη η προβολή λάθος πλάνων στην είδηση για τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς συγγνώμη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
Grand Hotel: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με διπλό επεισόδιο
Grand Hotel: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με διπλό επεισόδιο
«Πρωινή ψυχαγωγία: Σταθερή πρωτιά για τη “Super Κατερίνα” – δυνατή δεύτερη θέση για το Buongiorno»
«Πρωινή ψυχαγωγία: Σταθερή πρωτιά για τη “Super Κατερίνα” – δυνατή δεύτερη θέση για το Buongiorno»
Πρωινή ενημερωτική: Ανατροπή με την εκπομπή «Τώρα Μαζί» να έχει καθαρό προβάδισμα
Πρωινή ενημερωτική: Ανατροπή με την εκπομπή «Τώρα Μαζί» να έχει καθαρό προβάδισμα
Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου
Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεκινά σήμερα η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Ξεκινά σήμερα η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Διαμορφώσεις για σπίτια που διαθέτουν μεγάλο αριθμό βιβλίων και έργων τέχνης
Διαμορφώσεις για σπίτια που διαθέτουν μεγάλο αριθμό βιβλίων και έργων τέχνης
Μια απίστευτη ιστορία καλοσύνης: Στην Ουκρανία, ένα τρένο έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση για να παραλάβει ένα άρρωστο κορίτσι και τη μητέρα της!
Μια απίστευτη ιστορία καλοσύνης: Στην Ουκρανία, ένα τρένο έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση για να παραλάβει ένα άρρωστο κορίτσι και τη μητέρα της!
Απεργία των σιδηροδρομικών σήμερα στη Γαλλία
Απεργία των σιδηροδρομικών σήμερα στη Γαλλία
Grand Hotel: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με διπλό επεισόδιο
Grand Hotel: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με διπλό επεισόδιο