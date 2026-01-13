2026-01-13 13:34:02

Μετά την ξαφνική διακοπή του Πρωινού Σαββατοκύριακου της Ελένης Τσολάκη, η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει τα ηνία της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1. Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, μίλησε για πρώτη φορά στις κάμερες, σπάζοντας τη σιωπή γύρω από τη νέα της εκπομπή και ξεκαθαρίζοντας τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες.



Η παρουσιάστρια φάνηκε ενθουσιασμένη για τη νέα της τηλεοπτική πρόκληση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εκπομπή της θα φέρει φρέσκο αέρα και νέα δυναμική στην πρωινή ζώνη του σταθμού.



Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καραβάτου είπε αρχικά για το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1: «Δεν πρόκειται να κάνω καμία δήλωση, δεν έχω κάτι να σας πω. Το τι πρόκειται να συμβεί το αναλαμβάνει ο σταθμός, το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Θέλω να κρατήσω τον τρόπο που κινούμαι όλα αυτά τα χρόνια. Όταν μιλήσω με τον σταθμό και οριστικοποιηθεί αυτό που συζητάω με τον σταθμό θα το ανακοινώσει ο σταθμός. Έχω ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο με τον σταθμό, είμαι στην διάθεση του σταθμού να υπερασπιστώ οτιδήποτε μου αναθέσουν».



Ενώ, όταν ερωτήθηκε για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Επειδή μου έχει τύχει να βρεθώ στη θέση της Ελένης Τσολάκη, είναι δυσάρεστο και θα ήθελα να είμαι πολύ προσεκτική. Το θετικό είναι ότι δεν θα χάσουν την δουλειά τους οι άνθρωποι, εξακολουθεί να είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για όλους μας όταν συμβαίνεi».



Πηγή: tvnea.com



