





Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φαίνεται πως ετοιμάζεται για την τηλεοπτική της επάνοδο μετά από αρκετό διάστημα απουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σκρομπόλα που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η παρουσιάστρια εντοπίστηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια επιστροφής της στο κανάλι.

Οι ίδιες πληροφορίες συνδέονται με τα σχέδια του σταθμού να επαναφέρει το «My Style Rocks», ένα fashion reality που στο παρελθόν διατηρούσε σταθερή παρουσία στην απογευματινή ζώνη, σημειώνοντας ικανοποιητικές επιδόσεις τηλεθέασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα της εκπομπής ανήκουν πλέον στον ίδιο τον ΣΚΑΪ και όχι στην Acun Medya. Η Σπυροπούλου είχε παρουσιάσει τον δεύτερο κύκλο της εκπομπής τη σεζόν 2018-2019, ο οποίος θεωρήθηκε επιτυχημένος, ενώ στους επόμενους κύκλους τη σκυτάλη πήραν η Κατερίνα Στικούδη και αργότερα η Κατερίνα Καραβάτου.

Αν επιβεβαιωθούν τα σχέδια, πρόκειται για μια επιστροφή σε γνώριμα τηλεοπτικά «μονοπάτια» για την παρουσιάστρια.

Πηγή: tvnea.com