2026-02-26 18:52:36
Φωτογραφία για Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Πιθανή επιστροφή με γνώριμο project μόδας



Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φαίνεται πως ετοιμάζεται για την τηλεοπτική της επάνοδο μετά από αρκετό διάστημα απουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σκρομπόλα που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η παρουσιάστρια εντοπίστηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια επιστροφής της στο κανάλι.

Οι ίδιες πληροφορίες συνδέονται με τα σχέδια του σταθμού να επαναφέρει το «My Style Rocks», ένα fashion reality που στο παρελθόν διατηρούσε σταθερή παρουσία στην απογευματινή ζώνη, σημειώνοντας ικανοποιητικές επιδόσεις τηλεθέασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα της εκπομπής ανήκουν πλέον στον ίδιο τον ΣΚΑΪ και όχι στην Acun Medya. Η Σπυροπούλου είχε παρουσιάσει τον δεύτερο κύκλο της εκπομπής τη σεζόν 2018-2019, ο οποίος θεωρήθηκε επιτυχημένος, ενώ στους επόμενους κύκλους τη σκυτάλη πήραν η Κατερίνα Στικούδη και αργότερα η Κατερίνα Καραβάτου.

Αν επιβεβαιωθούν τα σχέδια, πρόκειται για μια επιστροφή σε γνώριμα τηλεοπτικά «μονοπάτια» για την παρουσιάστρια.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μετά τα ΦΥΚ τι άλλο διεκδικούν από το Υπουργείο Υγείας οι φαρμακοποιοί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετά τα ΦΥΚ τι άλλο διεκδικούν από το Υπουργείο Υγείας οι φαρμακοποιοί
ΕΟΔΥ: Υποχωρούν γρίπη, CoViD - Ανεβαίνει ο RSV - 6 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: Υποχωρούν γρίπη, CoViD - Ανεβαίνει ο RSV - 6 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Υπέροχα πλάσματα»: Ναυάγησε η επιστροφή στον Alpha, αναζητείται νέα τηλεοπτική στέγη
«Υπέροχα πλάσματα»: Ναυάγησε η επιστροφή στον Alpha, αναζητείται νέα τηλεοπτική στέγη
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
Καθυστέρησε το τρένο σου; Ο νέος κανονισμός αποζημιώσεων - Επιστροφή έως και 300%
Καθυστέρησε το τρένο σου; Ο νέος κανονισμός αποζημιώσεων - Επιστροφή έως και 300%
ΠΦΣ για επιστροφή εμβολίων Fluarix Tetra: Άμεση επιστροφή μέσω φαρμακαποθηκών προς GSK!
ΠΦΣ για επιστροφή εμβολίων Fluarix Tetra: Άμεση επιστροφή μέσω φαρμακαποθηκών προς GSK!
«FLAT HUNTERS»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Διαβάστε τα πάντα για το νέο project
«FLAT HUNTERS»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Διαβάστε τα πάντα για το νέο project
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Οι αλλαγές σε ηλεκτρικό και τραμ
Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Οι αλλαγές σε ηλεκτρικό και τραμ
16χρονος έκλεψε αλυσίδα στο Μετρό και την κατάπιε για να μην πιαστεί – «Γυάλιζε» η ακτινογραφία
16χρονος έκλεψε αλυσίδα στο Μετρό και την κατάπιε για να μην πιαστεί – «Γυάλιζε» η ακτινογραφία
Δολιοφθορά στο σιδηρόδρομο: Εισαγγελική έρευνα για την κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Δολιοφθορά στο σιδηρόδρομο: Εισαγγελική έρευνα για την κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Το Υπουργείο Μεταφορών για τη λειτουργία το railway.gov.gr στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Το Υπουργείο Μεταφορών για τη λειτουργία το railway.gov.gr στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Έρωτας online & υπαρξιακές εξομολογήσεις, που βγαίνουν… «Εκτός Σχεδίου»
Έρωτας online & υπαρξιακές εξομολογήσεις, που βγαίνουν… «Εκτός Σχεδίου»