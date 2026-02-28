





Χιλιάδες πολίτες κατακλύζουν σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, τους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων της χώρας, συμμετέχοντας σε συγκεντρώσεις μνήμης για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Σωματεία και εργατικά κέντρα έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, απαιτώντας όχι μόνο τη διατήρηση ζωντανής της μνήμης των θυμάτων, αλλά και μέτρα για ασφαλείς δημόσιες μεταφορές και απονομή δικαιοσύνης.

Η σημερινή ημέρα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η δίκη της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Παρακολουθήστε live όλες τις εξελίξεις.

Πηγή: tvnea.com