2026-02-28 14:08:23
Φωτογραφία για Live μετάδοση- Χιλιάδες κόσμου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα Τέμπη



Χιλιάδες πολίτες κατακλύζουν σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, τους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων της χώρας, συμμετέχοντας σε συγκεντρώσεις μνήμης για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. 

Σωματεία και εργατικά κέντρα έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, απαιτώντας όχι μόνο τη διατήρηση ζωντανής της μνήμης των θυμάτων, αλλά και μέτρα για ασφαλείς δημόσιες μεταφορές και απονομή δικαιοσύνης. 

Η σημερινή ημέρα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η δίκη της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. 

Παρακολουθήστε live όλες τις εξελίξεις.





Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θα δούμε μια «πλανητική παρέλαση» σήμερα στον ουρανό;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θα δούμε μια «πλανητική παρέλαση» σήμερα στον ουρανό;
Μια περιήγηση στο CERN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια περιήγηση στο CERN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Τέμπη — 57 Ζωές, Μία Μνήμη, Μία Απαίτηση για Δικαιοσύνη»
«Τέμπη — 57 Ζωές, Μία Μνήμη, Μία Απαίτηση για Δικαιοσύνη»
Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Τι ώρα και πού οι συγκεντρώσεις, ποιοι κάνουν απεργία – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Τι ώρα και πού οι συγκεντρώσεις, ποιοι κάνουν απεργία – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Τέμπη: ''Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία'', λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Τέμπη: ''Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία'', λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Απογευματινή Ζώνη: Ισχυρό προβάδισμα για «Live News» – Δεύτερος ο «Τροχός»
Απογευματινή Ζώνη: Ισχυρό προβάδισμα για «Live News» – Δεύτερος ο «Τροχός»
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/2/2026)
Σε στάδιο προετοιμασίας το «Ντέρτι» — Υπάρχει συμφωνία με τον ANT1, αλλά χωρίς υπογραφές ακόμη
Σε στάδιο προετοιμασίας το «Ντέρτι» — Υπάρχει συμφωνία με τον ANT1, αλλά χωρίς υπογραφές ακόμη
HOME TOUR: Ένα σπίτι γεμάτο προσωπικότητα και τέχνη
HOME TOUR: Ένα σπίτι γεμάτο προσωπικότητα και τέχνη
«Τέμπη — 57 Ζωές, Μία Μνήμη, Μία Απαίτηση για Δικαιοσύνη»
«Τέμπη — 57 Ζωές, Μία Μνήμη, Μία Απαίτηση για Δικαιοσύνη»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/2/2026)