2026-01-14 13:59:12
Φωτογραφία για Δημήτρης Μακαλιάς: «Η Μπέττυ Μαγγίρα θα ήταν ιδανική επιλογή για το Your Face Sounds Familiar»
Ο Δημήτρης Μακαλιάς σχολίασε στην κάμερα του «Buongiorno» την επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» στη μικρή οθόνη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κύκλο του αγαπημένου show μεταμορφώσεων.

«Ήταν πολύ αγαπημένο μου σόου. (…) Είναι ένα σόου που ναι, μπορώ να κάτσω με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου να το δω ξανά και ξανά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ, ανυπομονώ να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι διάσημοι που θα κάνουν τις μεταμφιέσεις».

Αφού δήλωσε πως θα συμμετείχε σε ένα «τέτοιο σόου», μίλησε για την Μπέττυ Μαγγίρα.

«Είναι ιδανική περίπτωση (για την παρουσίαση). Νιώθω ότι της ταιριάζει, είναι μία πολύ καλή επιλογή γιατί είναι ένας άνθρωπος και που συμμετείχε και της ταιριάζει το όλο concept. Είναι πάνω της. Νομίζω θα ήταν εξαιρετική επιλογή και θα πήγαινε και πολύ καλά».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA
Ένα αυθεντικό αγροτόσπιτο της Βρετανικής εξοχής
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ένα αυθεντικό αγροτόσπιτο της Βρετανικής εξοχής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
Ξέσπασε ο Δημήτρης Παπανώτας κατά Λιάγκα: «Kάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και παραπονιέσαι;»
Ξέσπασε ο Δημήτρης Παπανώτας κατά Λιάγκα: «Kάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και παραπονιέσαι;»
Ευχες απο τον Γραμματέα ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Δημήτρης Στρατούλης
Ευχες απο τον Γραμματέα ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Δημήτρης Στρατούλης
Μπέττυ Μαγγίρα φαβορί για τους ημιτελικούς της Eurovision δίπλα στον Γιώργο Καπουτζίδη
Μπέττυ Μαγγίρα φαβορί για τους ημιτελικούς της Eurovision δίπλα στον Γιώργο Καπουτζίδη
Ράδιο Αρβύλα: Κορυφαία επιλογή και το 2025
Ράδιο Αρβύλα: Κορυφαία επιλογή και το 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Αποζημίωση 182 εκατομμυρίων δολαρίων σε 5 ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν τρένο έπεσε πάνω σε όχημα που κόλλησε στις γραμμές.
Αποζημίωση 182 εκατομμυρίων δολαρίων σε 5 ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν τρένο έπεσε πάνω σε όχημα που κόλλησε στις γραμμές.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/1/2026)
Το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα: Νέα κωμική σειρά στην ΕΡΤ με γυναικείο πρόσημο
Το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα: Νέα κωμική σειρά στην ΕΡΤ με γυναικείο πρόσημο
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν