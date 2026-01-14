2026-01-14 13:59:12

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σχολίασε στην κάμερα του «Buongiorno» την επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» στη μικρή οθόνη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κύκλο του αγαπημένου show μεταμορφώσεων.



«Ήταν πολύ αγαπημένο μου σόου. (…) Είναι ένα σόου που ναι, μπορώ να κάτσω με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου να το δω ξανά και ξανά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ, ανυπομονώ να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι διάσημοι που θα κάνουν τις μεταμφιέσεις».



Αφού δήλωσε πως θα συμμετείχε σε ένα «τέτοιο σόου», μίλησε για την Μπέττυ Μαγγίρα.



«Είναι ιδανική περίπτωση (για την παρουσίαση). Νιώθω ότι της ταιριάζει, είναι μία πολύ καλή επιλογή γιατί είναι ένας άνθρωπος και που συμμετείχε και της ταιριάζει το όλο concept. Είναι πάνω της. Νομίζω θα ήταν εξαιρετική επιλογή και θα πήγαινε και πολύ καλά».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ