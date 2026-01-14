2026-01-14 14:00:17
Φωτογραφία για Ένα αυθεντικό αγροτόσπιτο της Βρετανικής εξοχής

 







Χτισμένο δίπλα στον ποταμό Gavenny το Little Mill απέχει ελάχιστα λεπτά από την όμορφη εμπορική πόλη Abergavenny, γνωστή και ως "Πύλη της Ουαλίας", παγκοσμίως γνωστή για το φημισμένο φεστιβάλ γαστρονομίας που διοργανώνεται εκεί κάθε Σεπτέμβριο. 

Πρόκειται για μια περιοχή απόλυτα αντιπροσωπευτική τόσο του φυσικού τοπίου όσο και της αρχιτεκτονικής των παλιών σπιτιών της Βρετανικής εξοχής και το συγκεκριμένο cottage στεγάζεται σε έναν μύλο του 17ου αιώνα. 

Οι κατά καιρούς εργασίες ανακαίνισης του κτίσματος, που λειτουργεί ως ενοικιαζόμενο κατάλυμμα δύο ανεξάρτητων σπιτιών, έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη συντήρηση της αρχικής αρχιτεκτονικής και εσωτερικής διαμόρφωσης που παραμένει αναλλοίωτη. Οι όποιες προσθήκες/αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί με τρόπο που ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια να ταξιδεύει τον επισκέπτη στον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για έναν απόλυτα λειτουργικό χώρο σύγχρονης διαβίωσης. 


Το χαμηλό ύψος των χώρων, έντονες αποχρώσεις ότι μόνο σε διακοσμητικά αλλά και δομικά στοιχεία όπως οι ξύλινες πόρτες και κουφώματα, ακατέργαστες επιφάνειες με έντονες υφές, αυθεντικά παλιά έπιπλα, ποιοτικά υφασμάτινα στοιχεία και αντικείμενα vintage αισθητικής, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική του κτίσματος, δημιουργούν μια πραγματικά μαγευτική ατμόσφαιρα. 



___________________________

(*) Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που συμπεριλαμβάνονται στην στήλη "HOME TOURS" του site μας δεν αποτελούν διαφημιστική καταχώρηση. Επιλέγονται για το ενδιαφέρον που κατά την άποψή μας παρουσιάζουν λόγω ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών-διακοσμητικών τους χαρακτηριστικών και το SoulouposeTo δεν έχει κανενός είδους οικονομική συναλλαγή - σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. 





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

littlemillabergavenny.com

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA
Δημήτρης Μακαλιάς: «Η Μπέττυ Μαγγίρα θα ήταν ιδανική επιλογή για το Your Face Sounds Familiar»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Μακαλιάς: «Η Μπέττυ Μαγγίρα θα ήταν ιδανική επιλογή για το Your Face Sounds Familiar»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
Αυθεντικό country ύφος σε εξαιρετικούς συνδυασμούς
Αυθεντικό country ύφος σε εξαιρετικούς συνδυασμούς
Το πολυτελές τρένο της Ευρώπης που θυμίζει το αυθεντικό Orient Express
Το πολυτελές τρένο της Ευρώπης που θυμίζει το αυθεντικό Orient Express
Αυθεντικό ρουστίκ σε ένα υπέροχο εξοχικό σπίτι
Αυθεντικό ρουστίκ σε ένα υπέροχο εξοχικό σπίτι
Αυθεντικό Εγγλέζικο στυλ σε ένα υπέροχο σπίτι στην εξοχή
Αυθεντικό Εγγλέζικο στυλ σε ένα υπέροχο σπίτι στην εξοχή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Αποζημίωση 182 εκατομμυρίων δολαρίων σε 5 ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν τρένο έπεσε πάνω σε όχημα που κόλλησε στις γραμμές.
Αποζημίωση 182 εκατομμυρίων δολαρίων σε 5 ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν τρένο έπεσε πάνω σε όχημα που κόλλησε στις γραμμές.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/1/2026)
Το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα: Νέα κωμική σειρά στην ΕΡΤ με γυναικείο πρόσημο
Το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα: Νέα κωμική σειρά στην ΕΡΤ με γυναικείο πρόσημο
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν