





Χτισμένο δίπλα στον ποταμό Gavenny το Little Mill απέχει ελάχιστα λεπτά από την όμορφη εμπορική πόλη Abergavenny, γνωστή και ως "Πύλη της Ουαλίας", παγκοσμίως γνωστή για το φημισμένο φεστιβάλ γαστρονομίας που διοργανώνεται εκεί κάθε Σεπτέμβριο.Πρόκειται για μια περιοχή απόλυτα αντιπροσωπευτική τόσο του φυσικού τοπίου όσο και της αρχιτεκτονικής των παλιών σπιτιών της Βρετανικής εξοχής και το συγκεκριμένο cottage στεγάζεται σε έναν μύλο του 17ου αιώνα.Οι κατά καιρούς εργασίες ανακαίνισης του κτίσματος, που λειτουργεί ως ενοικιαζόμενο κατάλυμμα δύο ανεξάρτητων σπιτιών, έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη συντήρηση της αρχικής αρχιτεκτονικής και εσωτερικής διαμόρφωσης που παραμένει αναλλοίωτη. Οι όποιες προσθήκες/αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί με τρόπο που ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια να ταξιδεύει τον επισκέπτη στον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για έναν απόλυτα λειτουργικό χώρο σύγχρονης διαβίωσης.

Το χαμηλό ύψος των χώρων, έντονες αποχρώσεις ότι μόνο σε διακοσμητικά αλλά και δομικά στοιχεία όπως οι ξύλινες πόρτες και κουφώματα, ακατέργαστες επιφάνειες με έντονες υφές, αυθεντικά παλιά έπιπλα, ποιοτικά υφασμάτινα στοιχεία και αντικείμενα vintage αισθητικής, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική του κτίσματος, δημιουργούν μια πραγματικά μαγευτική ατμόσφαιρα.





___________________________(*) Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που συμπεριλαμβάνονται στην στήλη "HOME TOURS" του site μας δεν αποτελούν διαφημιστική καταχώρηση. Επιλέγονται για το ενδιαφέρον που κατά την άποψή μας παρουσιάζουν λόγω ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών-διακοσμητικών τους χαρακτηριστικών και το SoulouposeTo δεν έχει κανενός είδους οικονομική συναλλαγή - σχέση με τους ιδιοκτήτες τους.













