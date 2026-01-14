





Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ», που υπόσχεται να χαρίσει στους τηλεθεατές χιούμορ, τρυφερότητα και γερές δόσεις μαύρης κωμωδίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, καθώς και μια πλειάδα αγαπημένων ηθοποιών.

Η ιστορία της κωμικής σειράς περιστρέφεται γύρω από τον Ιορδάνη, που αποφασισμένος να κάνει την προσωπική του επανάσταση, πακετάρει τα απαραίτητα — μαζί με μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά — και μετακομίζει με τα παιδιά του στο Κάμπινγκ «Άλλος κόσμος». Εκεί, ελπίζει να βρει την ηρεμία και να κρυφτεί από το παρελθόν του.

Όμως, το εν λόγω κάμπινγκ δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής. Είναι μια μικρογραφία κοινωνίας, μια ιδιαίτερη φιλοσοφία ζωής που λειτουργεί υπό το άγρυπνο βλέμμα του «Καμπινγκράτορα» Σοφοκλή. Εκεί, ο Ιορδάνης και τα παιδιά του θα συναντήσουν μια «πολύχρωμη» παρέα εκκεντρικών χαρακτήρων, καθένας με τα δικά του μυστικά, που θα φέρουν τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά τους.

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά «Κάμπινγκ» εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Μια ιστορία για την «ανάγκη του ανήκειν», τη φιλία, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το «Κάμπινγκ» ξεκινά το ταξίδι του για τη μικρή οθόνη και υπόσχεται ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές, πού αλλού, φυσικά στο MEGA.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση - Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA - MEGA







Πηγή: tvnea.com