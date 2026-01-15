2026-01-15 11:04:14
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
16,6%
Happy Day
15,3%
Σήμερα
10,5%
Ώρα Ελλάδος
8,3%
Νωρίς – Νωρίς
4,3%
Καλημέρα Ελλάδα
3,7%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
13,4%
Buongiorno
10,7%
Το Πρωινό
10,4%
Αταίριαστοι
9,9%
Breakfast@Star
8,5%
10 Παντού
5,4%
Πρωίαν σε Είδον
4,4%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
15,4%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8,8%
Live You
6,4%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
5,8%
Ώρα για Ψυχαγωγία
1,6%
ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος κύκλος
1,5%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
13,9%
Τροχός της Τύχης
13,2%
Οικογενειακές Ιστορίες
11,8%
The Chase (E)
10,7%
Deal
10,5%
Ρουκ Ζουκ
9,3%
Νύχτα Γάμου (ΣΚΑΪ)
8,6%
Cash or Trash
8,0%
Διαχωρίζω τη θέση μου
7,7%
Στούντιο 4
7,0%
Κωνσταντίνου και Ελένης (E)
6,1%
Το ’χουμε!
4,2%
Καθαρές Κουβέντες
3,8%
PRIME TIME ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Survivor
17,7%
Το Σόι σου IV (E)
14,9%
Στο Παρά Πέντε (E) 1
14,3%
Στο Παρά Πέντε (E) 2
12,7%
Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (E)
14,4%
Τότε και Τώρα
13,2%
Το Σόι σου (E) 2
12,0%
Κάτι τρέχει με τους δίπλα
8,4%
Μίλα μου βρώμικα
6,7%
Τα Φαντάσματα (E)
6,0%
Don’t Forget the Lyrics (E)
6,0%
Vinylio (E)
5,6%
The Roadshow (E)
5,3%
Όλυμπος (STAR)
5,0%
Το Παιδί
3,1%
Καλά θα πάει κι αυτό
2,2%
Κοινωνία Άνω Κάτω
1,5%
Real View
1,6%
Πηγή: tvnea.com
