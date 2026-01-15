Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA16,6%Happy Day15,3%Σήμερα10,5%Ώρα Ελλάδος8,3%Νωρίς – Νωρίς4,3%Καλημέρα Ελλάδα3,7%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα13,4%Buongiorno10,7%Το Πρωινό10,4%Αταίριαστοι9,9%Breakfast@Star8,5%10 Παντού5,4%Πρωίαν σε Είδον4,4%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις15,4%Αλήθειες με τη Ζήνα8,8%Live You6,4%Όπου Υπάρχει Ελλάδα5,8%Ώρα για Ψυχαγωγία1,6%ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος κύκλος1,5%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News13,9%Τροχός της Τύχης13,2%Οικογενειακές Ιστορίες11,8%The Chase (E)10,7%Deal10,5%Ρουκ Ζουκ9,3%Νύχτα Γάμου (ΣΚΑΪ)8,6%Cash or Trash8,0%Διαχωρίζω τη θέση μου7,7%Στούντιο 47,0%Κωνσταντίνου και Ελένης (E)6,1%Το ’χουμε!4,2%Καθαρές Κουβέντες3,8%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Survivor17,7%Το Σόι σου IV (E)14,9%Στο Παρά Πέντε (E) 114,3%Στο Παρά Πέντε (E) 212,7%Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (E)14,4%Τότε και Τώρα13,2%Το Σόι σου (E) 212,0%Κάτι τρέχει με τους δίπλα8,4%Μίλα μου βρώμικα6,7%Τα Φαντάσματα (E)6,0%Don’t Forget the Lyrics (E)6,0%Vinylio (E)5,6%The Roadshow (E)5,3%Όλυμπος (STAR)5,0%Το Παιδί3,1%Καλά θα πάει κι αυτό2,2%Κοινωνία Άνω Κάτω1,5%Real View1,6%Πηγή: tvnea.com