2026-01-15 11:04:14
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

16,6%

Happy Day

15,3%

Σήμερα

10,5%

Ώρα Ελλάδος

8,3%

Νωρίς – Νωρίς

4,3%

Καλημέρα Ελλάδα

3,7%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

13,4%

Buongiorno

10,7%

Το Πρωινό

10,4%

Αταίριαστοι

9,9%

Breakfast@Star

8,5%

10 Παντού

5,4%

Πρωίαν σε Είδον

4,4%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

15,4%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8,8%

Live You

6,4%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

5,8%

Ώρα για Ψυχαγωγία

1,6%

ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος κύκλος

1,5%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

13,9%

Τροχός της Τύχης

13,2%

Οικογενειακές Ιστορίες

11,8%

The Chase (E)

10,7%

Deal

10,5%

Ρουκ Ζουκ

9,3%

Νύχτα Γάμου (ΣΚΑΪ)

8,6%

Cash or Trash

8,0%

Διαχωρίζω τη θέση μου

7,7%

Στούντιο 4

7,0%

Κωνσταντίνου και Ελένης (E)

6,1%

Το ’χουμε!

4,2%

Καθαρές Κουβέντες

3,8%

PRIME TIME ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Survivor

17,7%

Το Σόι σου IV (E)

14,9%

Στο Παρά Πέντε (E) 1

14,3%

Στο Παρά Πέντε (E) 2

12,7%

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (E)

14,4%

Τότε και Τώρα

13,2%

Το Σόι σου (E) 2

12,0%

Κάτι τρέχει με τους δίπλα

8,4%

Μίλα μου βρώμικα

6,7%

Τα Φαντάσματα (E)

6,0%

Don’t Forget the Lyrics (E)

6,0%

Vinylio (E)

5,6%

The Roadshow (E)

5,3%

Όλυμπος (STAR)

5,0%

Το Παιδί

3,1%

Καλά θα πάει κι αυτό

2,2%

Κοινωνία Άνω Κάτω

1,5%

Real View

1,6%

Πηγή: tvnea.com
