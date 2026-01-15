2026-01-15 11:04:14
Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το Survivor με 17,7%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς και παίρνοντας καθαρά το προβάδισμα. Πολύ κοντά ακολούθησε το Το Σόι σου IV (E) με 14,9%, ενώ δυνατή παρουσία είχαν και τα δύο επεισόδια του Στο Παρά Πέντε (E) με 14,3% και 12,7%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους αντοχή.

Στην ίδια ζώνη κινήθηκαν το Μην αρχίζεις τη μουρμούρα  (E) με 14,4% και το Τότε και Τώρα με 13,2%, σχηματίζοντας ένα συμπαγές μέτωπο υψηλών ποσοστών. Πιο χαμηλά, το δεύτερο επεισόδιο του Το Σόι σου  (E) σημείωσε 12,0%, ενώ το Κάτι τρέχει με τους δίπλα περιορίστηκε στο 8,4%.

Σε μονοψήφια επίπεδα κινήθηκαν το Μίλα μου βρώμικα με 6,7%, τα Φαντάσματα (E) και το Don’t Forget the Lyrics (E) με 6,0%, καθώς και το Vinylio (E) στο 5,6%. Ακόμη χαμηλότερα βρέθηκαν το The Roadshow (E) με 5,3% και ο Όλυμπος έπεσε στο STAR με 5,0%, χωρίς να καταφέρουν να ξεχωρίσουν.

Στο κάτω άκρο της κατάταξης, το Το Παιδί κατέγραψε 3,1%, το Καλά θα πάει κι αυτό 2,2%, ενώ τα Κοινωνία Άνω Κάτω (1,5%) και Real View (1,6%) έκλεισαν τη βραδιά με τις χαμηλότερες επιδόσεις, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τους χαμένους της prime time μάχης.



Πηγή: tvnea.com
