Μαθηματικά: Με τη συμβολή της "Διερεύνησης" (σελίδα 75 - Β.Μ.), της δραστηριότητας που κάναμε στην τάξη για τα μεταβλητά και τα σταθερά ποσά και της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 30ου κεφαλαίου "Σου δίνουμε τον... λόγο μας" (σελίδα 76 - Β.Μ.), προτού λύσουμε τις ασκήσεις 1, 2 και τα προβλήματα 1 και 2, στις σελίδες 29 και 30 του Τ.Ε..Γεωγραφία: Αφού συμβουλευτούμε τις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ) συμπληρώνουμε τις εργασίες 2, 3 (σελίδα 31) και 1, 3 (σελίδα 32) στο Τ.Ε..Φυσική: Το ΦΕ7 "Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό" θα ολοκληρωθεί στο αυριανό μάθημα (μετά την επιστροφή μας από το Πλανητάριο). Μπορείτε, ωστόσο, να δείτε ξανά όσα είδαμε και συζητήσαμε για το θέμα σήμερα, κάνοντας απλώς "Κλικ στη μάθηση" στην αντίστοιχη ανάρτηση.Σχολική ζωή: Αύριο Παρασκευή, 16/1, μετά την επίσκεψή μας στο Πλανητάριο, θα κάνουμε τις δύο τελευταίες ώρες, οπότε φέρνουμε μαζί μας την ιστορία και τη φυσική (όσοι δεν άφησαν το κίτρινο βιβλίο στην τάξη σήμερα).

klikstimathisi