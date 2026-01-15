2026-01-15 10:33:57
Φωτογραφία για Πέμπτη, 15/1/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Με τη συμβολή της "Διερεύνησης" (σελίδα 75 - Β.Μ.), της δραστηριότητας που κάναμε στην τάξη για τα μεταβλητά και τα σταθερά ποσά και της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 30ου κεφαλαίου "Σου δίνουμε τον... λόγο μας" (σελίδα 76 - Β.Μ.), προτού λύσουμε τις ασκήσεις 1, 2 και τα προβλήματα 1 και 2, στις σελίδες 29 και 30 του Τ.Ε..

Γεωγραφία: Αφού συμβουλευτούμε τις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ) συμπληρώνουμε τις εργασίες 2, 3 (σελίδα 31) και 1, 3 (σελίδα 32) στο Τ.Ε..

Φυσική: Το ΦΕ7 "Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό" θα ολοκληρωθεί στο αυριανό μάθημα (μετά την επιστροφή μας από το Πλανητάριο). Μπορείτε, ωστόσο, να δείτε ξανά όσα είδαμε και συζητήσαμε για το θέμα σήμερα, κάνοντας απλώς "Κλικ στη μάθηση" στην αντίστοιχη ανάρτηση.

Σχολική ζωή: Αύριο Παρασκευή, 16/1, μετά την επίσκεψή μας στο Πλανητάριο, θα κάνουμε τις δύο τελευταίες ώρες, οπότε φέρνουμε μαζί μας την ιστορία και τη φυσική (όσοι δεν άφησαν το κίτρινο βιβλίο στην τάξη σήμερα).

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι ο «Μπαμπά-χάχας»!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι ο «Μπαμπά-χάχας»!
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/1/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/1/2026)
Κωνσταντίνος Γουλιανός (1935-2026)
Κωνσταντίνος Γουλιανός (1935-2026)
HP EliteBoard G1a:ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΙΣΧΥΡΟ PC ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ CES 2026
HP EliteBoard G1a:ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΙΣΧΥΡΟ PC ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ CES 2026
Ν/σ Τροποποίησης Σύμβασης HELLENIC TRAIN - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια - Κ. Κυρανάκης: Η αναδιαπραγμάτευση είναι υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του σιδηροδρόμου.
Ν/σ Τροποποίησης Σύμβασης HELLENIC TRAIN - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια - Κ. Κυρανάκης: Η αναδιαπραγμάτευση είναι υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του σιδηροδρόμου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ιστορικό χαμηλό για το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ιστορικό χαμηλό για το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Καταιγιστικές «Αποκαλύψεις», διψήφια μόνο για μία εκπομπή...
Μεσημεριανή ζώνη: Καταιγιστικές «Αποκαλύψεις», διψήφια μόνο για μία εκπομπή...
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη στην κορυφή
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Liafarm σε συνεργασία με τη Bionat στις 28/1
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Liafarm σε συνεργασία με τη Bionat στις 28/1