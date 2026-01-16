2026-01-16 14:09:49

Ο Χρήστος Φαφούτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., διαδεχόμενος τον Νίκο Κουρέτα.Σε αλλαγή σελίδας περνά η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., καθώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Χρήστος Φαφούτης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής. Ο νέος επικεφαλής της εταιρείας

