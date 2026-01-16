2026-01-16 14:09:49
Φωτογραφία για Ο Χρήστος Φαφούτης νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
Ο Χρήστος Φαφούτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., διαδεχόμενος τον Νίκο Κουρέτα.Σε αλλαγή σελίδας περνά η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., καθώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Χρήστος Φαφούτης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής. Ο νέος επικεφαλής της εταιρείας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/1/2026)
Θα αποκτήσει τραμ και η Κρήτη; -Η άγνωστη πρόταση επιστρέφει στο προσκήνιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θα αποκτήσει τραμ και η Κρήτη; -Η άγνωστη πρόταση επιστρέφει στο προσκήνιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αγγλία: Ο νεότερος μηχανοδηγός του μετρό συνταξιοδοτείται μετά από 46 χρόνια
Αγγλία: Ο νεότερος μηχανοδηγός του μετρό συνταξιοδοτείται μετά από 46 χρόνια
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
Νέος συρμός μπαίνει δοκιμαστικά στη γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.
Νέος συρμός μπαίνει δοκιμαστικά στη γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.
Νέος σκληρός δίσκος χωράει δισεκατομμύρια αρχεία και τα διατηρεί ανέπαφα για χιλιάδες χρόνια
Νέος σκληρός δίσκος χωράει δισεκατομμύρια αρχεία και τα διατηρεί ανέπαφα για χιλιάδες χρόνια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«EurovisionGR»: Σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026 | Σάββατο 17 & Κυριακή 18.01.2026, στις 17:00
«EurovisionGR»: Σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026 | Σάββατο 17 & Κυριακή 18.01.2026, στις 17:00
Ο «μεγαλύτερος απατεώνας εισιτηρίων» της Βρετανίας παραδέχεται ότι άφησε απλήρωτα ταξίδια με τρένο ύψους 18.000 λίρες
Ο «μεγαλύτερος απατεώνας εισιτηρίων» της Βρετανίας παραδέχεται ότι άφησε απλήρωτα ταξίδια με τρένο ύψους 18.000 λίρες
Απογευματινή ζώνη: «Deal. IX» στην κορυφή – τα παιχνίδια κερδίζουν την τηλεθέαση
Απογευματινή ζώνη: «Deal. IX» στην κορυφή – τα παιχνίδια κερδίζουν την τηλεθέαση
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί – οι νικητές και οι χαμένοι της βραδιάς
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί – οι νικητές και οι χαμένοι της βραδιάς
Η ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ως πυλώνας επάρκειας και ανάπτυξης
Η ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ως πυλώνας επάρκειας και ανάπτυξης