Η απογευματινή ζώνη είναι γεμάτη ανατροπές και εκπλήξεις. Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «Deal» με 18,8%, δείχνοντας ότι το παιχνίδι και η αγωνία παραμένουν οι μεγάλοι πόλοι έλξης του κοινού. Ακολουθεί η «Οικογενειακές Ιστορίες» με 17,5% και ο «Τροχός της Τύχης» με 14,6%, αποδεικνύοντας την ισχύ των family & game formats.

Στα υπόλοιπα highlights της ζώνης, η «Live News» συγκέντρωσε 13,5%, το «The Chase (E)» 10,6%, το «Cash or Trash (E)» 9,1%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» ακολουθεί με 8,2% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 8,0%.

Από την άλλη πλευρά, πιο χαμηλές επιδόσεις σημείωσαν οι εκπομπές «Στουντιο 4» με 6,9%, «Κωνσταντίνου και Ελένης (E)» με 5,7%, «Καθαρές Κουβέντες» με 4,4% και «Το Χούμε!» με 2,6%, αποδεικνύοντας ότι η κοινή γνώμη επιλέγει κυρίως παιχνίδια και δυνατά drama formats στην απογευματινή ζώνη.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι απογευματινές ζώνες κυριαρχούνται από παιχνίδια και family shows, ενώ οι πιο «χαλαρές» ψυχαγωγικές ή ενημερωτικές εκπομπές δυσκολεύονται να κερδίσουν υψηλά ποσοστά.

Πηγή: tvnea.com