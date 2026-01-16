2026-01-16 12:25:39
Τι αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΕΦ, στο Business Review 2025, την ειδική έκδοση που κυκλοφορεί από τη Media2day Εκδοτική, σε συνεργασία με τους New York Times.

Η ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού µμοντέλου αποτελεί το µμεγάλο ζητούμενο της επόμενης πενταετίας για την ελληνική οικονομία, µε τη φαρμακοβιομηχανία να αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα µμεταποίησης, επενδύσεων, καινοτομίας και υγειονομικής αυτάρκειας, τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη, τονίζει ο Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, στο Business Review 2025, την ειδική έκδοση που κυκλοφορεί από τη Media2day Εκδοτική, σε συνεργασία με τους New York Times.

ΠΦΣ: Υποβολή εμβολιασμών ΥΠΕΘΑ και οδηγίες εκτέλεσης/τιμολόγησης συνταγών Δράσης Παχυσαρκίας
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί – οι νικητές και οι χαμένοι της βραδιάς
