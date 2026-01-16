Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day18,1%Σήμερα10,9%Ώρα Ελλάδος9,6%Κοινωνία Ώρα Mega9,5%Νωρίς – Νωρίς6,3%Καλημέρα Ελλάδα5,8%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αταίριαστοι14,8%Super Κατερίνα12,2%Το Πρωινό12,1%Breakfast@Star10,8%Buongiorno8,5%10 Παντού6,4%Πρωίαν Σε Είδον5,3%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις14,3%Αλήθειες με τη Ζήνα9,7%Live You6,6%Όπου Υπάρχει Ελλάδα6,2%Pop Μαγειρική – 8 Κύκλος2,2%Ώρα για Ψυχαγωγία2,1%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal18,8%Οικογενειακές Ιστορίες17,5%Τροχός της Τύχης14,6%Live News13,5%The Chase (E)10,6%Cash or Trash (E)9,1%Ρουκ Ζουκ8,2%Διαχωρίζω τη θέση μου8,0%Στούντιο 46,9%Κωνσταντίνου και Ελένης (E)5,7%Καθαρές Κουβέντες4,4%Το Χούμε!2,6%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Στο Παρά Πέντε (E)19,1%Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)16,5%Το Σόι Σου IV (E) 115,7%Το Σόι Σου IV (E) 213,9%Μίλα Μου Βρώμικα11,0%Μαχητές των Δρόμων 8 ΣΚΑΪ10,0%Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα9,9%Στην Αγκαλιά του Φάνη9,3%Tracker II9,2%Don’t Forget the Lyrics (E)8,9%Vinylio (E)7,2%The Roadshow (E)6,0%Φαντάσματα (E)5,8%Το Παιδί4,3%Κοινωνία Άνω Κάτω2,8%Στην Πίεση0,9%Πηγή: tvnea.com