Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day
18,1%
Σήμερα
10,9%
Ώρα Ελλάδος
9,6%
Κοινωνία Ώρα Mega
9,5%
Νωρίς – Νωρίς
6,3%
Καλημέρα Ελλάδα
5,8%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αταίριαστοι
14,8%
Super Κατερίνα
12,2%
Το Πρωινό
12,1%
Breakfast@Star
10,8%
Buongiorno
8,5%
10 Παντού
6,4%
Πρωίαν Σε Είδον
5,3%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
14,3%
Αλήθειες με τη Ζήνα
9,7%
Live You
6,6%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
6,2%
Pop Μαγειρική – 8 Κύκλος
2,2%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2,1%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
18,8%
Οικογενειακές Ιστορίες
17,5%
Τροχός της Τύχης
14,6%
Live News
13,5%
The Chase (E)
10,6%
Cash or Trash (E)
9,1%
Ρουκ Ζουκ
8,2%
Διαχωρίζω τη θέση μου
8,0%
Στούντιο 4
6,9%
Κωνσταντίνου και Ελένης (E)
5,7%
Καθαρές Κουβέντες
4,4%
Το Χούμε!
2,6%
PRIME TIME ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Στο Παρά Πέντε (E)
19,1%
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)
16,5%
Το Σόι Σου IV (E) 1
15,7%
Το Σόι Σου IV (E) 2
13,9%
Μίλα Μου Βρώμικα
11,0%
Μαχητές των Δρόμων 8 ΣΚΑΪ
10,0%
Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα
9,9%
Στην Αγκαλιά του Φάνη
9,3%
Tracker II
9,2%
Don’t Forget the Lyrics (E)
8,9%
Vinylio (E)
7,2%
The Roadshow (E)
6,0%
Φαντάσματα (E)
5,8%
Το Παιδί
4,3%
Κοινωνία Άνω Κάτω
2,8%
Στην Πίεση
0,9%
Πηγή: tvnea.com
