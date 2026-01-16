





Η prime time ζώνη για άλλη μια βραδιά έδειξε ποιοι κρατούν το κοινό κολλημένο στην οθόνη και ποιοι μένουν πίσω. Στην κορυφή βρέθηκε η σειρά «Στο Παρά Πέντε (E)» με 19,1%, αποδεικνύοντας ότι τα αγαπημένα σήριαλ συνεχίζουν να μαγνητίζουν την τηλεθέαση.

Ακολούθησαν οι «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)» με 16,5%, ενώ η δημοφιλής σειρά «Το Σόι Σου IV (E)» σημείωσε 15,7% και 13,9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δυναμική. Το «Μίλα Μου Βρώμικα» ακολούθησε με 11,0%, οι «Μαχητές των Δρόμων 8 ΣΚΑΪ» κινήθηκαν στο 10,0%, ενώ το «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» κατέγραψε 9,9%, το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» 9,3% και το «Tracker II» 9,2%.

Στο μέσο της ζώνης, το «Don’t Forget the Lyrics (E)» σημείωσε 8,9% και το «Vinylio (E)» 7,2%, ενώ οι πιο αδύναμες επιδόσεις έμειναν σε «The Roadshow (E)» με 6,0%, τα «Φαντάσματα (E)» με 5,8%, το «Το Παιδί» με 4,3%, την «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 2,8% και κυρίως την «Στην Πίεση» με μόλις 0,9%.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η prime time κυριαρχείται από αγαπημένα σήριαλ και δυνατά τηλεοπτικά formats, ενώ οι πειραματικές ή λιγότερο γνωστές εκπομπές παραμένουν στο περιθώριο. Το κοινό δείχνει να επιλέγει ασφάλεια και γνώριμα πρότζεκτ, αφήνοντας τους πιο τολμηρούς πειραματισμούς να «κυνηγούν» τηλεθέαση χωρίς αποτέλεσμα.

Πηγή: tvnea.com