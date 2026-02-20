Νέα εμπόδια φαίνεται πως προκύπτουν στο φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία της κοινής streaming πλατφόρμας των τεσσάρων μεγάλων ιδιωτικών καναλιών, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το «ελληνικό Netflix».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σε επίπεδο συζητήσεων, ενώ έχει ήδη «κλειδώσει» –κατά τις ίδιες πηγές– ακόμη και η εμπορική ονομασία με την οποία θα λανσαριστεί η νέα υπηρεσία.

Ωστόσο, λίγο πριν ξεκινήσει η τεχνική υλοποίηση της πλατφόρμας, εμφανίζονται καθυστερήσεις που σχετίζονται με την έγκριση της Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Αρχή φέρεται να ζητά πρόσθετες διευκρινίσεις και συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σύμπραξη των τεσσάρων πανελλαδικών σταθμών δεν θα δημιουργήσει ζητήματα δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Αρχικά, ο σχεδιασμός προέβλεπε πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Πλέον, το χρονοδιάγραμμα μετατίθεται, με το ερώτημα να παραμένει ανοιχτό για το πότε –και αν– το project θα περάσει στην τελική φάση υλοποίησης.

Πηγή: Realnews

Πηγή: tvnea.com