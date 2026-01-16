2026-01-16 15:27:52
Ένα πράγμα είναι σίγουρο για το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha έρχεται με έναν πολύ δυνατό και τρυφερό «άσο στο μανίκι». Και αυτός δεν είναι άλλος από τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές της.

Η Σοφία, ο Βίκτωρας και ο Στέλιος είναι μόλις 5 χρονών, αλλά φαίνεται πως θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο συναισθηματικό χαρακτήρα της σειράς. Τρία παιδιά, τρεις διαφορετικές παιδικές προσωπικότητες και μια ματιά στον κόσμο που υπόσχεται να κάνει το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» να ξεχωρίσει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Στον ρόλο της Σοφίας, η Ζωή Πυλιώτη αναμένεται να φέρει στην οθόνη τη γλυκύτητα, την αθωότητα αλλά και την ειλικρίνεια που μόνο ένα παιδί μπορεί να εκφράσει χωρίς φίλτρα. Ο Βίκτωρας, τον οποίο υποδύεται ο Ιάσονας Τσιώνης, είναι έτοιμος να μας θυμίσει τη δύναμη του παιδικού αυθορμητισμού ενώ ο Στέλιος, με τον Θοδωρή Μαρουλάκη στον ρόλο, συμπληρώνει με θετική ενέργεια την παιδική τριάδα του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Λίγο πριν γνωρίσουμε τη Σοφία, τον Βίκτωρα και τον Στέλιο στην οθόνη, ένα πράγμα μοιάζει βέβαιο: αυτά τα τρία 5χρονα δεν έρχονται απλώς για να συμπληρώσουν το καστ, αλλά για να μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και φυσικά, να δούμε τη σειρά με πιο καθαρή, παιδική ματιά.

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται σύντομα στον Alpha και οι μικροί του πρωταγωνιστές είναι έτοιμοι να κλέψουν, από νωρίς, τις καρδιές μας!

