Ο Ιανουάριος στο ANT1+ ξεκινά δυναμικά, φέρνοντας στους συνδρομητές ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο αποκλειστικές πρεμιέρες, αγαπημένες κινηματογραφικές τριλογίες και κορυφαίο αθλητικό θέαμα. Το ΑΝΤ1+ υποδέχεται τη νέα χρονιά με σειρές σε πρώτη και αποκλειστική προβολή για binge-watching, μαραθώνιους ταινιών για ασταμάτητη απόλαυση και feel-good ιστορίες. Παράλληλα, το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο με ζωντανές μεταδόσεις και έντονες συγκινήσεις κρατά το ενδιαφέρον των φιλάθλων σταθερά στο… «κόκκινο».

Το ΑΝΤ1+ συνεχίζει να εξελίσσεται και να προσφέρει έναν ολοκληρωμένο κόσμο ψυχαγωγίας, διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή.

Το ANT1+ φέρνει όλα τα γήπεδα του κόσμου… σπίτι σου με DAZN!

Η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας DAZN είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο ANT1+, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Antenna, ανοίγοντας μια νέα εποχή για το αθλητικό περιεχόμενο στην Ελλάδα. Με τη συμφωνία αυτή, το ANT1+ αποτελεί τον αποκλειστικό διανομέα της DAZN στη χώρα, προσφέροντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να προσθέσουν στο πακέτο τους το απόλυτο premium sports hub, με live δράση, highlights και on-demand θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

Η συνεργασία DAZN & ANT1+ συνοδεύεται από μια μοναδική προσφορά που ολοκληρώνεται στις 20 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές του ANT1+ να προσθέσουν τη DAZN στο πακέτο τους και να απολαύσουν δωρεάν πρόσβαση. Μετά τη λήξη της δωρεάν περιόδου, η συνδρομή στη DAZN θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω ANT1+ στην προνομιακή τιμή των 6,99€/μήνα*, αντί των 14,99€ της αυτόνομης διεθνούς συνδρομής, δίνοντας στο ελληνικό κοινό πρόσβαση να απολαύσει το κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο παγκοσμίως.

Η DAZN, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατόχους δικαιωμάτων παγκοσμίως, προσφέρει μια εντυπωσιακή σειρά από αθλητικά προγράμματα, τα οποία θα είναι πλέον διαθέσιμα μέσω του ANT1+: FIFA+ zone, προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 150 πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, εθνικές ομάδες και ιστορικές στιγμές της FIFA από τα προηγούμενα χρόνια. Περιλαμβάνονται η Belgian Pro League και στιγμιότυπα από κορυφαία ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, όπως η Serie A, η Bundesliga, η LALIGA και η Saudi Pro League, καθώς και διοργανώσεις γυναικείου ποδοσφαίρου όπως η Liga F, Frauen Bundesliga και το NCAA College Football. Επιπλέον, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με κορυφαίους αγώνες και διοργανώσεις από τη Matchroom Boxing, τη Queensberry Promotions, τη Golden Boy Promotions, το BKFC, το NFL Network, το Super League Basketball και το LIV Golf.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και ενώ η DAZN ενισχύει το live αθλητικό πρόγραμμα, το ΑΝΤ1+ ανεβάζει τα επίπεδα δράσης και στην ελληνική παραγωγή με το νέο μαχητικό format.

«MCP WARRIOR» ΤΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ SHOW ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:00 με νέο εκρηκτικό επεισόδιο, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τον πήχη της δράσης, της έντασης και της αδρεναλίνης, προσφέροντας ένα μοναδικό διπλό έπαθλο: 20.000 ευρώ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF από το Βασίλειο του Μπαχρέιν, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, που ανοίγει την πόρτα για μια διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior συνδυάζει σκληρές δοκιμασίες επιβίωσης σε δάση, θάλασσα, λίμνες και βουνά με πραγματικούς Elimination Fights ΜΜΑ. Τα Challenges απαιτούν αντοχή, δύναμη, στρατηγική και πειθαρχία. Στους αγώνες αποκλεισμού, οι αθλητές αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα ενώ στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν υπάρχει χώρος για λάθη, μόνο για επιβίωση.

Κορυφαίοι παίχτες του ΜΜΑ (Mixed Martial Arts), από διαφορετικές σχολές και διαφορετικές ζωές, διεκδικούν τον τίτλο. Σκληρή προπόνηση, απαιτητική καθημερινότητα, έντονη συμβίωση, συγκρούσεις και ακραίες συνθήκες σωματικής και ψυχικής πίεσης, μεταμορφώνουν κάθε συμμετέχοντα από αθλητή… σε πραγματικό Warrior.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, με την εμπειρία και την αυθεντική παρουσία του σε απαιτητικές παραγωγές επιβίωσης, αναλαμβάνει για πρώτη φορά να καθοδηγήσει MMA αθλητές, προσθέτοντας μοναδική ενέργεια και κύρος μέσα σε μια παραγωγή που αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά formats.

Ξένο Πρόγραμμα

Το ΑΝΤ1+ εμπλουτίζει τη συλλογή του με αποκλειστικές κυκλοφορίες, Α’ προβολές, νέους κύκλους αγαπημένων σειρών και πολυβραβευμένες ιστορίες από όλο τον κόσμο. Με συναρπαστικές αστυνομικές υποθέσεις, έντονες ψυχολογικές ανατροπές, ιστορικά δράματα και τολμηρές νέες παραγωγές, η πλατφόρμα προσφέρει ένα τηλεοπτικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα, μυστήριο και ανθρώπινες ιστορίες που καθηλώνουν.

ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ- ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Διεθνείς σειρές που ξεχώρισαν – τώρα στο ΑΝΤ1+

Κάθε νέα σειρά φέρνει ένταση, συναρπαστικές ανατροπές και χαρακτήρες που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα, προσφέροντας στο κοινό εμπειρίες τηλεόρασης υψηλής ποιότητας και καθιστώντας το ΑΝΤ1+ τον κορυφαίο προορισμό με διεθνές περιεχόμενο.

Paris has fallen |Box Set, A’ Προβολή & Αποκλειστικά

Είδος: Δράσης | Σκηνοθέτες: Oded Ruskin, Hans Herbots| Ηθοποιοί: Tewfik Jallab, Ritu Arya, Sean Harris

Όταν μια τρομοκρατική οργάνωση εξαπολύει μια καλά οργανωμένη και ιδιαίτερα βίαιη επίθεση στο Παρίσι, η γαλλική πρωτεύουσα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Ένας επίλεκτος αξιωματικός προστασίας και μια πράκτορας της MI6 αναγκάζονται να συνεργαστούν για να αποτρέψουν μια καταστροφή που απειλεί όχι μόνο τη Γαλλία, αλλά και τη σταθερότητα ολόκληρης της Ευρώπης. Καθώς η συνωμοσία ξεδιπλώνεται, αποκαλύπτονται προδοσίες, μυστικά και προσωπικά διλήμματα, σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο.

Fake | Box Set, A’ Προβολή & Αποκλειστικά

Είδος: Ψυχολογικό Δράμα | Σκηνοθέτες: Taylor Ferguson, Emma Freeman, Jennifer Leacey | Ηθοποιοί: Asher Keddie, DCVI Wenham, Heather Mitchell, Nicholas Brown

Η αυστραλιανή σειρά «Fake» αφορά μια δημοσιογράφο που γνωρίζει έναν επιτυχημένο κτηνοτρόφo σε μια εφαρμογή γνωριμιών, πιστεύοντας ότι βρήκε τον ιδανικό σύντροφο, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ότι ο άντρας είναι ψεύτικος, έχει παραποιήσει την ταυτότητά του και το παρελθόν του, ερευνώντας την αλήθεια πίσω από την εξαπάτηση και τις ψευδαισθήσεις στις σχέσεις.

Playing nice | Σεζόν 1- A’ Προβολή & Αποκλειστικά

Είδος: Ψυχολογικό Θρίλερ | Σκηνοθέτης: Kate Hewitt | Ηθοποιοί: James Norton, Niamh Algar, James McArdle και Jessica Brown Findlay

Όταν δύο οικογένειες ανακαλύπτουν ότι τα παιδιά τους ανταλλάχθηκαν κατά τη γέννηση, η καθημερινότητά τους ανατρέπεται πλήρως. Μυστικά, εγωισμοί και ηθικά διλήμματα πυροδοτούν μια συναρπαστική μάχη για την οικογένεια και την αλήθεια, σε ένα ψυχολογικό δράμα γεμάτο ένταση και ανατροπές, που καθηλώνει τους θεατές από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Με αριστοτεχνική αφήγηση και αγωνιώδη ρυθμό, η σειρά ξεδιπλώνει τα όρια της ηθικής, της αγάπης και της πίστης στις ανθρώπινες σχέσεις, προσφέροντας μια μοναδική τηλεοπτική εμπειρία.

Families like ours| Σεζόν 1

Είδος: Ψυχολογικό Δράμα |Σκηνοθέτης :Thomas Vinterberg | Ηθοποιοί: Amaryllis April Maltha August, Albert Rudbeck Lindhardt, Nikolaj Lie Kaas, Paprika Steen , Helene Reingaard Neumann, Magnus Millang

Σε ένα κοντινό μέλλον, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναγκάζει τη Δανία να εκκενωθεί. Η σειρά παρακολουθεί την οικογένεια της Laura και του Elias, καθώς διαλύεται και προσπαθεί να βρει μια νέα αρχή, μετατρέποντας τους ακόμη και εύπορους πολίτες σε μετανάστες. H σειρά είναι σκηνοθεσία από τον Υποψήφιο για Όσκαρ και δις βραβευμένο από το Φεστιβάλ Καννών, Τόμας Βίντερμπεργκ. Εξερευνά το ανθρώπινο δίλημμα της επιβίωσης, της απώλειας και της αναζήτησης σταθερότητας σε έναν κόσμο που καταρρέει, με έντονα στοιχεία βίας, αλλά και πίστης και αποδοχής.

On death row| Box Set

Είδος: Δράμα |Σκηνοθέτες : Ramón Campos, Gema R. Neira| Ηθοποιοί: Miguel Ángel Silvestre, Marisé Álvarez, Ramón Agirre

Η σειρά είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Ισπανού Pablo Ibar, ο οποίος καταδικάστηκε σε θανατική ποινή στις ΗΠΑ για φόνο που ισχυριζόταν ότι δεν διέπραξε, και στην πολυετή προσπάθεια της οικογένειάς του να αποδείξουν την αθωότητά του.

Marie Antoinette| Σεζόν 2

Είδος: Δράμα |Σκηνοθέτες : Ed Bazalgette , Pete Travis , Raf Reyntjens, Geoffrey Enthoven | Ηθοποιοί: Léa Seydoux, Louis Garrel, Jalil Lespert, Greta Scacchi

Η 2η σεζόν της σειράς «Marie Antoinette» εξελίσσεται περίπου 10 χρόνια μετά την άνοδο της στο θρόνο μαζί με τον σύζυγυγό της Λουδοβίκο ΙΣΤ', εστιάζοντας στις προκλήσεις του να είναι Βασίλισσα, καθώς οι εντάσεις στην Αυλή των Βερσαλλιών κλιμακώνονται και η Γαλλία πλησιάζει την Επανάσταση, με τη Μαρία Αντουανέτα να αγωνίζεται να βρει τη θέση της και να αντιμετωπίζει πολιτικά εμπόδια και αυξανόμενη δυσαρέσκεια.

American Gods | Box Set

Είδος: Φαντασίας | Σκηνοθέτες: David Slade, Adam Kane, Gennifer Hutchison, Floria Sigismondi, Christopher J. Byrne, Rachel Talalay| Ηθοποιοί: Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Yetide Badaki, Crispin Glover, Bruce Langley, Orlando Jones

Ο Shadow Moon, αποφυλακισμένος μετά τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του, επιστρέφει σε έναν κόσμο που δεν αναγνωρίζει πια. Στο δρόμο συναντά τον αινιγματικό Mr. Wednesday, ο οποίος του προσφέρει δουλειά ως σωματοφύλακάς του — μια πρόταση που τον οδηγεί σε μια επικίνδυνη σύγκρουση ανάμεσα σε παλιούς και νέους θεούς. Η σειρά είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα του Neil Gaiman και εξερευνά τη δύναμη της πίστης, της ταυτότητας και των μύθων σε μια σύγχρονη Αμερική που αλλάζει.

The Suspect | Σεζόν 1

Είδος: Ψυχολογικό Θρίλερ | Σκηνοθέτες: James Strong , Camilla Strøm Henriksen | Ηθοποιοί: Aidan Turner, Shaun Parkes, Anjli Mohindra, Sian Clifford, Camilla Beeput

Η σειρά ακολουθεί τον ψυχολόγο Joe O'Loughlin, που θεωρείται ότι έχει μια «τέλεια ζωή»: επιτυχημένη καριέρα, αγαπημένη οικογένεια, δημοσιότητα. Όταν μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται νεκρή, ο διακεκριμένος ψυχολόγος Joe O’Loughlin καλείται να βοηθήσει την αστυνομία. Σύντομα όμως τα στοιχεία τον συνδέουν με το θύμα και ο ίδιος μετατρέπεται από ειδικό σύμβουλο σε βασικό ύποπτο. Καθώς η έρευνα προχωρά, ο Joe αγωνίζεται να αποδείξει την αθωότητά του και να αποκαλύψει την αλήθεια πριν είναι αργά.

World on Fire | Σεζόν 1 & 2

Είδος: Ιστορικό δράμα,| Σκηνοθέτες: Adam Smith, Thomas Napper, Chanya Button , Andy Wilson |

Ηθοποιοί: Jonah Hauer King ως Harry Chase Zofia Wichlacz, Julia Brown, Lesley Manville, Helen Hunt, Sean Bean

Ένα συναρπαστικό δράμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που ακολουθεί τις ζωές απλών ανθρώπων σε Βρετανία, Πολωνία, Γαλλία και Γερμανία. Η παγκόσμια σύγκρουση ανατρέπει τις καθημερινές τους ζωές, δοκιμάζει σχέσεις, φιλίες και οικογενειακούς δεσμούς και αναδεικνύει τη δύναμη, την ανθρωπιά και την ελπίδα μέσα στην αναταραχή ενός κόσμου σε πόλεμο.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Παράλληλα με τις ξένες σειρές, οι συνδρομητές θα βρουν επιλεγμένες ταινίες και αγαπημένες τριλογίες για οικογενειακό binge-watching. Ανάμεσα στις πολυαναμενόμενες προσθήκες του μήνα, ξεχωρίζουν οι παρακάτω τίτλοι:

Τριλογία: Johnny English- Johnny English Strikes Again- Johnny English Reborn

Johnny English

Είδος: Κωμωδία| Σκηνοθεσία: Peter Howitt | Ηθοποιοί: Ben Miller, John Malkovich, Natalie Imbruglia

Μετά τον θάνατο όλων των κορυφαίων πρακτόρων της MI7, ο Johnny English αναλαμβάνει να αποτρέψει τον Γάλλο Pascal Sauvage από το να κλέψει τα Κοσμήματα του Στέμματος. Με τη βοήθεια του βοηθού του Bough και της κατασκόπου Lorna Campbell, πρέπει να σώσει τη χώρα από μια καταστροφή με αστείες αποτυχημένες προσπάθειες.

Johnny English Reborn

Είδος: Κωμωδία| Σκηνοθεσία: David Kerr| Ηθοποιοί: Ben Miller, Gillian Anderson, Rosamund Pike

Μετά από εκπαίδευση στην Ασία, ο Johnny καλείται πίσω στο Λονδίνο για να αποτρέψει μια συνωμοσία δολοφονίας του Κινέζου Πρωθυπουργού. Επιστρέφει στην ενεργό δράση για μια αποστολή στην Κίνα, όπου πρέπει να προστατεύσει τον Πρόεδρο της Κίνας από έναν αυτομολήσαντα πράκτορα, σε μια αποστολή γεμάτη τραγελαφικές καταστάσεις και ανατροπές.

Johnny English Strikes Again

Είδος: Κωμωδία| Σκηνοθεσία: | Ηθοποιοί: Ben Miller, Rowan Atkinson, Olga Kurylenko

Μετά από μια κυβερνο-επίθεση που αποκαλύπτει όλους τους Βρετανούς μυστικούς πράκτορες, ο Johnny English επιστρέφει για να εντοπίσει τον μυστηριώδη χάκερ, αποδεικνύοντας και πάλι ότι είναι η μόνη (ή η τελευταία) τους ελπίδα, παρά την ατζαμία του.

Τριλογία: Bridget Jones Diary- Bridget Jones: The Edge of Reason- Bridget Jones Baby

Bridget Jones Diary

Είδος: Ρομαντική Κομεντί| Σκηνοθεσία: Sharon Maguire | Ηθοποιοί: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

Η Μπρίτζετ Τζόουνς βλέπει τη ζωή να την προσπερνά. Αποφασισμένη να βελτιωθεί και να βρει τον έρωτα της ζωής της, κρατάει ημερολόγιο για να βοηθηθεί στις αποφάσεις της. Τα διλήμματα, όμως, στον δρόμο της δεν μπορούν να διευθετηθούν τόσο εύκολα, καθώς είναι ερωτευμένη με το αφεντικό της και παράλληλα την διεκδικεί ένας παλιός φίλος της οικογένειάς της.

Bridget Jones: The Edge of Reason

Είδος: Ρομαντική Κομεντί | Σκηνοθεσία: Beeban Kidron| Ηθοποιοί: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

Η Μπρίτζετ έχει επιτέλους βρει τον «τέλειο» άντρα, τον Mark Darcy, αλλά σύντομα οι ανασφάλειές της και η ξαφνική επανεμφάνιση του γοητευτικού, αλλά αναξιόπιστου Daniel Cleaver, την οδηγούν σε μια σειρά από κωμικές παρεξηγήσεις και καταστροφικές καταστάσεις, δυσκολεύοντας τη νέα της σχέση.

Bridget Jones Baby

Είδος Ρομαντική Κομεντί | Σκηνοθεσία: Sharon Maguire | Ηθοποιοί: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

Η Μπρίτζετ, στα 40 της, είναι πάλι μόνη, αλλά βρίσκει ξανά τον εαυτό της σε τριγωνική σχέση, αυτή τη φορά με τον γοητευτικό Jack Qwant και τον αγαπημένο της Mark Darcy. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, αλλά δυσκολεύεται να βρει ποιος από τους δύο είναι ο πατέρας του μωρού, με αποτέλεσμα να ζει μια σειρά από αστείες και αγωνιώδεις στιγμές.

Olympus has fallen - Angel has fallen

H σειρά «Paris Has Fallen» που είναι σε α’ προβολη & αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, αποτελεί μια νέα, ευρωπαϊκή συνέχεια των ταινιών «Olympus has Fallen» και «Angel has Fallen» με πρωταγωνιστή τον Gerand Butler, αλλά με νέους χαρακτήρες.

Olympus has fallen

Είδος: Δράσης | Σκηνοθεσία: Antoine Fuqua| Ηθοποιοί: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Ashley Judd, Angela Bassett, Dylan McDermott, Rick Yune

Όταν τρομοκράτες καταλαμβάνουν τον Λευκό Οίκο και κρατούν τον πρόεδρο όμηρο, ο πρώην πράκτορας Μάικ Μπάνον είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την κατάσταση, σε μια επική μάχη για την ασφάλεια της ίδιας της Αμερικής.

Angel has fallen

Είδος: Δράσης | Σκηνοθεσία: Ric Roman Waugh| Ηθοποιοί: Gerard Butler, Morgan Freeman, Danny Huston, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Piper Perabo, Tim Blake Nelson

Μετά από μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ, ο πράκτορας της μυστικής υπηρεσίας Μάικ Μπάνινγκ γίνεται στόχος. Ενώ ο Πρόεδρος βρίσκεται σε κώμα, ο Μπάνινγκ κατηγορείται για την επίθεση, δραπετεύει και αναλαμβάνει δράση για να βρει τους πραγματικούς ενόχους και να καθαρίσει το όνομά του.

Burn After Reading

Είδος: Κωμωδία| Σκηνοθεσία: Joel και Ethan Coen | Ηθοποιοί: George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, John Malkovich, Tilda Swinton, Richard Jenkins

Δύο συνάδελφοι σε γυμναστήριο βρίσκουν ένα CD με τα κωδικοποιημένα απομνημονεύματα ενός πρώην αναλυτή της CIA. Όταν αυτός δεν υποκύπτει στον εκβιασμό τους, απευθύνονται στη ρωσική πρεσβεία, μόνο και μόνο για να μπλέξουν περισσότερο τα πράγματα.

Chloe

Είδος: Ερωτικό Θρίλερ | Σκηνοθεσία : Atom Egoyan | Ηθοποιοί: Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Max Thierio

Η δρ. Κάθριν Στιούαρτ, μια επιτυχημένη γυναικολόγος, υποψιάζεται ότι ο σύζυγός της, ο καθηγητής Ντέιβιντ, την απατά μετά από μια καθυστέρησή του. Αποφασίζει να προσλάβει μια όμορφη συνοδό πολυτελείας, την Κλόι, για να τον «δοκιμάσει» στέλνοντάς την να τον δελεάσει. Ωστόσο, η Κάθριν δεν φαντάζεται ότι η Κλόι θα αναπτύξει μια βαθιά, ερωτική έλξη προς την ίδια, δημιουργώντας μια επικίνδυνη τριγωνική σχέση γεμάτη μυστικά και ψυχολογικά παιχνίδια, που θα απειλήσει την οικογένειά της.

Οι αγαπημένες σειρές που έγιναν εμπειρία

Από τα διεθνή box sets στην εγχώρια δημιουργία: το ΑΝΤ1+ προσφέρει επίσης ολοκληρωμένους κύκλους και box sets ελληνικών σειρών που συζητήθηκαν!

«Σέρρες» – Οι δύο κύκλοι της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, τώρα σε Box Set

Η πολυαγαπημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη, επιστρέφει ολόκληρη στο ΑΝΤ1+, σε ένα box set που συγκινεί, εμπνέει και προβληματίζει.

Στον 1ο κύκλο, ο θεατής γνωρίζει έναν κόσμο γεμάτο ευαισθησία και ειλικρίνεια, όπου το γέλιο συνυπάρχει με τη συγκίνηση και κάθε μικρή στιγμή κρύβει ένα μεγάλο συναίσθημα. Πρωταγωνιστούν οι: Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, Λένα Ουζουνίδου.

Ο 2ος κύκλος των «Σερρών» αποτέλεσε σημείο αναφοράς της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Πιο φωτεινός, πιο ώριμος και πιο τολμηρός, ο νέος κύκλος εμβαθύνει στα θέματα της αγάπης, της αποδοχής και της προσωπικής ελευθερίας, με μια φρέσκια ματιά που συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση και κοινωνικό σχόλιο. Έρωτες γεννιούνται εκεί που δεν τους περιμένεις, παλιές πληγές κλείνουν με τρόπο λυτρωτικό, και οι ήρωες, μέσα από τις σχέσεις τους – γονιών και παιδιών, φίλων και εραστών – ανακαλύπτουν ξανά τι σημαίνει να αγαπάς και να σε αγαπούν χωρίς όρους. Οι «Σέρρες» μιλούν με αφοπλιστική ειλικρίνεια για όσα πολλές φορές μένουν ανείπωτα και γίνονται καθρέφτης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γάλλος, Γιώργος Ζυγούρης, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης, Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης, Εκτέλεση Παραγωγής: PEDIO PRODUCTIONS.

«Παιχνίδια Εκδίκησης» – Box set

Το ΑΝΤ1+ παρουσιάζει σε αποκλειστικό box set τους τέσσερις κύκλους της καθηλωτικής σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης», βασισμένη στη βραβευμένη παραγωγή του BBC «Doctor Foster». Η σειρά ακολουθεί τη Μαρίνα και τον Άγη σε μια ιστορία γεμάτη πάθος, προδοσία και εκδίκηση, όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι ισορροπίες αλλάζουν συνεχώς.

Πρωταγωνιστούν οι: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Ευγενία Λάβδα, Δάφνη Αλεξάντερ, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ράσμη Τσόπελα, Ορφέας Φερεντίνος, Ζωή Μαρουλάκη, Δημήτρης Λούσκος. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς, Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης, Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης, Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχαλή, Πετρούλα Χρήστου, Εταιρεία Εκτέλεσης Παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

«VIΠ- ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ» - Box Set

Η αγαπημένη κωμωδία επιστρέφει ολοκληρωμένη στο ΑΝΤ1+ με όλα τα επεισόδια.

Στο πιο… πολυτελές γηροκομείο της μικρής οθόνης, το Buona Mattina, οι ήρωες χαρίζουν στιγμές γέλιου, συγκίνησης και απρόσμενων αποκαλύψεων.

Μια σειρά «αυστηρώς κατάλληλη» για όσους αγαπούν το έξυπνο χιούμορ και τους αξέχαστους χαρακτήρες.

Πρωταγωνιστούν οι: Τάσος Χαλκιάς, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Κώστας Καζάκας, Μαρία Πετεβή, Άννα Κουτσαφτίκη, Ελένη Κρίτα, Σταύρος Τσουμάνης, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρία Μοσχούρη, Idra Kayne, Αλέξανδρος Σιάτρας, Χριστίνα Τσάφου, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Λυδία Φωτοπούλου. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σενάριο: Γωγώ Φώτου, Μάκης Πιτταράς, Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης, Εκτέλεση Παραγωγής: PEDIO PRODUCTIONS, Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Preview ANT1+

Με τη πρωτοποριακή υπηρεσία ΑΝΤ1+ Preview, οι συνδρομητές έχουν αποκλειστική πρόσβαση στις πιο αγαπημένες και πολυαναμενόμενες σειρές, πριν από την προβολή τους στον ΑΝΤ1. Απολαύστε πρώτοι τις νέες παραγωγές που καθηλώνουν, συγκινούν και ψυχαγωγο

