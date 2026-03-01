





Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα και το mini πρωτάθλημα της πρώτης εβδομάδας κορυφώνεται με τους παίκτες να διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€!

Στο αποψινό επεισόδιο όσοι διαγωνιζόμενοι διαπραγματεύτηκαν τα κέρδη τους και είπαν «ναι» στο δέλεαρ του μεγάλου τελικού, θα καθίσουν σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις μέσα στο πλατό και θα περιμένουν τη σειρά τους για να παίξουν. Η σειρά συμμετοχής στον μεγάλο τελικό καθορίζεται από τα συνολικά κέρδη των διαγωνιζόμενων, κατά συνέπεια ο πρώτος που θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει 300.000€ είναι ο παίκτης που εξασφάλισε τα περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο επεισόδιό του.

Οι παίκτες παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική τους και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€!







Στιγμές που κόβουν την ανάσα έρχονται απόψε στον μεγάλο τελικό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου και το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι μας χαρίζει για άλλη μία φορά μοναδικές συγκινήσεις, αγωνία, ένταση, αλλά και ανατροπές! Πάμε να παίξουμε!







«ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;» με τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ­ GRAND PRIZE WEEK ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ 300.000€_ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

Πηγή: tvnea.com