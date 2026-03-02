Σε τροχιά επανασχεδιασμού της ψυχαγωγικής του στρατηγικής βρίσκεται ο ΣΚΑΪ, μετά το νέο «ναυάγιο» στην απογευματινή ζώνη. Το μουσικό τηλεπαιχνίδι καραόκε Beat my guest αποσύρθηκε από το πρόγραμμα μόλις πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα του, αφήνοντας κενό στο καθημερινό πρόγραμμα και προκαλώντας νέο προβληματισμό στη διοίκηση του σταθμού.

Παρά την αποτυχία του συγκεκριμένου project, το κανάλι του Φαλήρου δεν εγκαταλείπει τη λογική των μεγάλων μουσικών παραγωγών. Αντιθέτως, επενδύει ακόμη περισσότερο στη βραδινή του ζώνη, όπου το The Voice of Greece παραμένει το πιο ισχυρό χαρτί της prime time. Η επιτυχία του talent show έχει δημιουργήσει τη σκέψη για ένα ακόμη αντίστοιχης δυναμικής format, ικανό να σταθεί στο πλευρό του και να καλύψει τη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο ΣΚΑΪ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ξένα στούντιο, αναζητώντας νέο μουσικό σόου που θα μπορεί να διαδεχθεί ή να πλαισιώσει το Voice στο πρόγραμμα. Οι επαφές φέρονται να βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να «κλειδώσει» έγκαιρα ένα format που θα ενισχύσει τη βραδινή του ταυτότητα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Realnews, ο σταθμός επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου δίαυλο συνεργασίας με τον Σάκης Τανιμανίδης. Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν συνάντηση, με τον παρουσιαστή – που δραστηριοποιείται και ως παραγωγός – να καταθέτει προτάσεις για νέα projects.

Οι σχέσεις του με τον ANT1 βρίσκονται σε φάση ψύχρανσης, μετά την απόφαση του σταθμού να μεταθέσει για την επόμενη σεζόν τον τέταρτο κύκλο του Dragons' Den Greece. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε γυρίσματα την άνοιξη, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί η υλοποίησή τους. Τα δικαιώματα του ριάλιτι επιχειρηματικότητας ανήκουν στον Σάκη Τανιμανίδη, με τον ΑΝΤ1 να συμμετέχει ως συμπαραγωγός.

Παρότι η συνεργασία Τανιμανίδη – ΑΝΤ1 δεν έχει διακοπεί οριστικά, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξει πλήρης αποδέσμευση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή μετακίνησή του στον ΣΚΑΪ.

