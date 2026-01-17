2026-01-17 11:26:16

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρία παιδιά τραυματίστηκαν όταν το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τρένο στην Αλαμπάμα το πρωί της Παρασκευής.alaskasnewssource.comΗ 47χρονη Κάρολιν Ελέιν Μπέρι και η 36χρονη Αλντερέκα Λακούλα Άικς, αμφότερες από το Μπέρμιγχαμ, ανακηρύχθηκαν νεκρές στον τόπο του δυστυχήματος, στην 24η οδό Νοτιοδυτικά, ανέφεραν οι αρχές.Σύμφωνα με το Γραφείο του sidirodromikanea

