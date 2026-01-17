2026-01-17 11:26:16
Φωτογραφία για ΗΠΑ: Δύο ενήλικες νεκροί και 3 παιδιά τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με τρένο όταν το όχημα πέρασε από σιδηροδρομική διάβαση
 Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρία παιδιά τραυματίστηκαν όταν το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τρένο στην Αλαμπάμα το πρωί της Παρασκευής.alaskasnewssource.comΗ 47χρονη Κάρολιν Ελέιν Μπέρι και η 36χρονη Αλντερέκα Λακούλα Άικς, αμφότερες από το Μπέρμιγχαμ, ανακηρύχθηκαν νεκρές στον τόπο του δυστυχήματος, στην 24η οδό Νοτιοδυτικά, ανέφεραν οι αρχές.Σύμφωνα με το Γραφείο του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» επιβάλλεται – δυνατές σειρές και οριακές μάχες στη συνέχεια...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» επιβάλλεται – δυνατές σειρές και οριακές μάχες στη συνέχεια...
Η Ιταλία σχεδιάζει να ιδρύσει δημόσια εταιρεία μίσθωσης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ιταλία σχεδιάζει να ιδρύσει δημόσια εταιρεία μίσθωσης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο - Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες
Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο - Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες
Ο «μεγαλύτερος απατεώνας εισιτηρίων» της Βρετανίας παραδέχεται ότι άφησε απλήρωτα ταξίδια με τρένο ύψους 18.000 λίρες
Ο «μεγαλύτερος απατεώνας εισιτηρίων» της Βρετανίας παραδέχεται ότι άφησε απλήρωτα ταξίδια με τρένο ύψους 18.000 λίρες
Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου: Η μετωπική σύγκρουση του «Ακρόπολις Εξπρές» στο Δοξαρά.
Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου: Η μετωπική σύγκρουση του «Ακρόπολις Εξπρές» στο Δοξαρά.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο σε λιγότερο από 3,5 ώρες – Όλες οι αλλαγές στον κεντρικό άξονα.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο σε λιγότερο από 3,5 ώρες – Όλες οι αλλαγές στον κεντρικό άξονα.
Κίνα: Πρωτοποριακή έξυπνη ασύρματη σιδηροδρομική συνοδεία τρένων μεταμορφώνει τις βαριές εμπορευματικές μεταφορές!
Κίνα: Πρωτοποριακή έξυπνη ασύρματη σιδηροδρομική συνοδεία τρένων μεταμορφώνει τις βαριές εμπορευματικές μεταφορές!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/1/2026)
Έλλη Κοκκίνου: Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν...
Έλλη Κοκκίνου: Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν...
Ο Τέρενς Κουίκ εντάσσεται στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Ο Τέρενς Κουίκ εντάσσεται στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» οδηγεί, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποχωρεί
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» οδηγεί, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποχωρεί