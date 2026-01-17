Η prime time ζώνη συνεχίζει να αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού, με τη σειρά «Στο Παρά Πέντε (E)» να κυριαρχεί με 19,0% και να διατηρεί την πρωτιά χωρίς αμφισβήτηση. Η δεύτερη προβολή της ίδιας σειράς σημείωσε 17,6%, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγεμονία της σταθερά στην κορυφή.

Στην επόμενη θέση ισοβαθμούν τα δύο επεισόδια του «Το Σόι Σου IV (E)», καταγράφοντας από 16,0% το καθένα, δείχνοντας ότι οι κλασικές κωμικές σειρές συνεχίζουν να προσελκύουν σημαντικό κοινό. Ακολουθεί η «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)» με 15,4%, η οποία παραμένει σταθερή στις υψηλές θέσεις αλλά χωρίς να αμφισβητεί την κορυφή.

Στη μέση της κατάταξης, το «Τελευταία Έξοδος: Rita Χειγούρου ( Star)» σημείωσε 11,9%, ενώ το «Τότε και Τώρα (E)» κινήθηκε στο 10,4%, καταγράφοντας αξιοπρεπή παρουσία χωρίς όμως να πλησιάζει τις πρώτες θέσεις. Το «Τα Φαντάσματα (E)» ακολούθησε με 9,3%, ενώ οι «Tracker II» και «Vinylio (E)» κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα με 7,4% και 7,0% αντίστοιχα.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «The Floor» με 6,2% και το «The Roadshow (E)» με 6,1%, ενώ το «Don’t Forget the Lyrics (E)» περιορίστηκε στο 6,7%. Στην ουρά της ζώνης, το «Real View» με 1,4% και η «Στην Πίεση» με 1,5% επιβεβαιώνουν πως η prime time δεν συγχωρεί αδύναμα σχήματα και απαιτεί δυναμική από την αρχή.

Η εικόνα είναι σαφής: οι σταθερές σειρές συνεχίζουν να επιβάλλονται, ενώ τα μικρότερα formats και οι πειραματικές εκπομπές δυσκολεύονται να βρουν κοινό. Η prime time παραμένει ζώνη ισχύος για όποιο πρόγραμμα έχει ξεκάθαρη ταυτότητα και αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

