Ο Τέρενς Κουίκ, έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, επιβεβαίωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι θα συμμετέχει τακτικά στην πρωινή εκπομπή «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ίδιος, θα βρίσκεται στο πλατό τρεις φορές την εβδομάδα, αναλαμβάνοντας να σχολιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα και την επικαιρότητα της ημέρας, προσφέροντας την εμπειρία και την οπτική του στο τηλεοπτικό κοινό.



“Από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που “έχτισα”. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09:00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας” γνωστοποίησε χαρακτηριστικά ο έμπειρος δημοσιογράφος, το βράδυ της Παρασκευής, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.



Η παρουσία του Κουίκ στο «Πρωινό» δεν αποτελεί εντελώς νέα συνεργασία, καθώς είχε εμφανιστεί πρόσφατα ως καλεσμένος στην εκπομπή. Η συζήτηση που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις τηλεθέασης.



Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να προσφέρει στον τηλεθεατή πιο αναλυτικά σχόλια για τα τρέχοντα θέματα και να ενισχύσει την ενημερωτική διάσταση της εκπομπής, διατηρώντας ταυτόχρονα την ψυχαγωγική της διάσταση που την καθιστά δημοφιλή στην πρωινή ζώνη.



Πηγή: tvnea.com



