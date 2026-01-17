2026-01-17 11:02:05
Φωτογραφία για Έλλη Κοκκίνου: Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν...
 

Η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε ότι στο παρελθόν της είχε γίνει πρόταση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, την οποία όμως αρνήθηκε λόγω της εγκυμοσύνης της.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η πρόταση ήρθε όταν ήταν δύο μηνών έγκυος, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει δημόσια την ευχάριστη είδηση. Όταν όμως πήγε στο σχετικό ραντεβού για τον διαγωνισμό, ενημέρωσε τους διοργανωτές ότι περίμενε το πρώτο της παιδί, καθιστώντας αδύνατη τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό.

Το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων είπε:  «Αν πήγαινα στη Eurovision θα πήγαινα με το "Μασάι", μόνο και μόνο για την εισαγωγή, νομίζω ότι θα κέρδιζε πολλούς πόντους. Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν έγκυος δύο μηνών, δεν το έλεγα καν ότι ήμουν έγκυος. Το είπα βέβαια στον Τζώνη Καλημέρη, που με είχε καλέσει και πήγα στο ραντεβού. Μου είπαν νομίζω να το σκεφτώ για την επόμενη χρονιά, αν θα με ενδιέφερε, αλλά επειδή τότε ακόμα για να πας στη Eurovision, έπρεπε να κάνεις ένα πρόμο τουρ, έλειπες από το σπίτι και εγώ δεν ήθελα να αφήσω το παιδί μου για τόσο διάστημα».

Πηγή: tvnea.com
Ο Τέρενς Κουίκ εντάσσεται στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Ο Τέρενς Κουίκ εντάσσεται στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/1/2026)
