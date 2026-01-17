Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη συνεχίζει να δείχνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού, με την infotainment λογική να υπερισχύει της σκληρής ενημέρωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha15,8%Κοινωνία Ώρα MEGA11,7%Σήμερα (ΣΚΑΪ)10,2%Ώρα Ελλάδος (Open)9,4%Καλημέρα Ελλάδα5,8%Νωρίς Νωρίς4,7%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη συνεχίζει να καταγράφει έντονο ανταγωνισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα17,6%Αταίριαστοι15,2%Buongiorno10,4%Breakfast@Star9,0%10 Πάντου8,1%Το Πρωινό7,9%Πρωίαν σε Είδον4,8%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Σε πραγματικό ντέρμπι εξελίχθηκε η μάχη της μεσημεριανής ζώνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αλήθειες με τη Ζήνα10,9%Αποκαλύψεις10,3%Live You7,0%Όπου Υπάρχει Ελλάδα5,3%Ώρα για Ψυχαγωγία2,6%Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος1,6%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Καθαρό προβάδισμα και απόλυτο έλεγχο της απογευματινής ζώνης διατηρεί το Live News.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News18,2%The Chase (E)14,8%Deal11,7%Οικογενειακές Ιστορίες10,6%Rouk Zouk10,4%Τροχός της Τύχης10,1%Κυρία του Κυρίου9,8%Cash or Trash7,6%Διαχωρίζω τη θέση μου7,2%Στούντιο 47,1%Κωνσταντίνου και Ελένης (E)6,0%Καθαρές Κουβέντες3,0%Το ’χουμε!2,1%PRIME TIME ΖΩΝΗ

Η prime time ζώνη συνεχίζει να αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Στο Παρά Πέντε (E) 119,0%Στο Παρά Πέντε (E) 217,6%Το Σόι Σου IV (E) 116,0%Το Σόι Σου IV (E) 216,0%Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)15,4%Τελευταία Έξοδος: Rita Χειγούρου (Star)11,9%Τότε και Τώρα (E)10,4%Τα Φαντάσματα (E)9,3%Tracker II7,4%Vinylio (E)7,0%The Floor6,2%The Roadshow (E)6,1%Don’t Forget the Lyrics (E)6,7%Real View1,4%Στην Πίεση1,5%Πηγή: tvnea.com