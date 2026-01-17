2026-01-17 11:02:06
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη συνεχίζει να δείχνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού, με την infotainment λογική να υπερισχύει της σκληρής ενημέρωσης.



Happy Day στον Alpha

15,8%

Κοινωνία Ώρα MEGA

11,7%

Σήμερα (ΣΚΑΪ)

10,2%

Ώρα Ελλάδος (Open)

9,4%

Καλημέρα Ελλάδα

5,8%

Νωρίς Νωρίς

4,7%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη συνεχίζει να καταγράφει έντονο ανταγωνισμό.



Super Κατερίνα

17,6%

Αταίριαστοι

15,2%

Buongiorno

10,4%

Breakfast@Star

9,0%

10 Πάντου

8,1%

Το Πρωινό

7,9%

Πρωίαν σε Είδον

4,8%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Σε πραγματικό ντέρμπι εξελίχθηκε η μάχη της μεσημεριανής ζώνης.



Αλήθειες με τη Ζήνα

10,9%

Αποκαλύψεις

10,3%

Live You

7,0%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

5,3%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2,6%

Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος

1,6%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Καθαρό προβάδισμα και απόλυτο έλεγχο της απογευματινής ζώνης διατηρεί το Live News.



Live News

18,2%

The Chase (E)

14,8%

Deal

11,7%

Οικογενειακές Ιστορίες

10,6%

Rouk Zouk

10,4%

Τροχός της Τύχης

10,1%

Κυρία του Κυρίου

9,8%

Cash or Trash

7,6%

Διαχωρίζω τη θέση μου

7,2%

Στούντιο 4

7,1%

Κωνσταντίνου και Ελένης (E)

6,0%

Καθαρές Κουβέντες

3,0%

Το ’χουμε!

2,1%

PRIME TIME ΖΩΝΗ

Η prime time ζώνη συνεχίζει να αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού.



Στο Παρά Πέντε (E) 1

19,0%

Στο Παρά Πέντε (E) 2

17,6%

Το Σόι Σου IV (E) 1

16,0%

Το Σόι Σου IV (E) 2

16,0%

Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)

15,4%

Τελευταία Έξοδος: Rita Χειγούρου (Star)

11,9%

Τότε και Τώρα (E)

10,4%

Τα Φαντάσματα (E)

9,3%

Tracker II

7,4%

Vinylio (E)

7,0%

The Floor

6,2%

The Roadshow (E)

6,1%

Don’t Forget the Lyrics (E)

6,7%

Real View

1,4%

Στην Πίεση

1,5%

Πηγή: tvnea.com
