Φωτογραφία για Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δια Ζώσης Δημόσια Συνεδρίαση την έκτη (6η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00.....

