ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ



ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ





Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δια Ζώσης Δημόσια Συνεδρίαση την έκτη (6η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00.....

