Φωτογραφία για Όταν το 2018 το «Ασημένιο βέλος» έκανε το δοκιμαστικό του δρομολόγιο στη Θεσσαλονίκη.
Κατά την συζήτηση στη βουλή του νομοσχεδίου για την κύρωση της σύμβασης ανάμεσα στο Δημόσιο και την Hellenic Trading έγινε αναφορά και στο «Ασημένιο βέλος» που κυκλοφόρησε δοκιμαστικά στην γραμμή Θεσσαλονίκη -Κατερίνη το 2018 αναπτύσσοντας μάλιστα και ταχύτητα 213 χιλιόμετρα την ώρα.Το δοκιμαστικό εκείνο δρομολόγιο είχε και επίσημο χαρακτήρα, με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, του ΟΣΕ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ sidirodromikanea
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο.
"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο.
Πότε ξεκινούν δοκιμές τα ελληνικά ηλεκτρικά τρένα.
Πότε ξεκινούν δοκιμές τα "ελληνικά" ηλεκτρικά τρένα.
