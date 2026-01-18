2026-01-18 08:26:20
Φωτογραφία για Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ DDR5-7200 στον κόσμο με πλήρη χωρητικότητα 256 GB και CQDIMM

 



Η GIGABYTE ανακοινωσε την πρωτοποριακή εισαγωγή της πρώτης στον κόσμο τεχνολογίας CQDIMM (Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module) στην έκθεση CES 2026. Αξιοποιώντας τη μητρική πλακέτα που υποστηρίζει CQDIMM, Z890 AORUS Tachyon ICE CQDIMM Edition, και την τεχνολογία ρύθμισης BIOS, η GIGABYTE επιτυγχάνει το πρώτο ρεκόρ DDR5-7200 στον κλάδο χωρίς συμβιβασμούς σε πλήρη χωρητικότητα με δύο μονάδες μνήμης 128 GB.  

Παραδοσιακά, η αύξηση της χωρητικότητας μνήμης DDR5 απαιτούσε σημαντικές παραχωρήσεις σε συχνότητα και σταθερότητα. Χάρη στην εμπειρία της GIGABYTE στον σχεδιασμό hardware και firmware, αυτή η σημαντική παραχώρηση έχει ξεπεραστεί. Ως προς το hardware, η GIGABYTE έχει βελτιστοποιήσει τη διάταξη των κυκλωμάτων της μητρικής πλακέτας, ώστε να μειώσει σημαντικά το φορτίο των καναλιών μνήμης, βελτιώνοντας την ακεραιότητα του σήματος και εξασφαλίζοντας σταθερή λειτουργία ακόμη και υπό υψηλό όγκο εργασίας

. Τις εξελίξεις στο hardware συμπληρώνει η εξελιγμένη τεχνολογία ρύθμισης BIOS της GIGABYTE. Μέσω μιας βελτιστοποιημένης αρχιτεκτονικής clock driver, το BIOS της GIGABYTE διαχειρίζεται έξυπνα το timing, το συγχρονισμό του σήματος και τη συμπεριφορά της τάσης, ώστε να απελευθερώνει την απόλυτη απόδοση..  



Η συγχρονισμένη προσέγγιση hardware–firmware διασφαλίζει ότι η λειτουργία υψηλής συχνότητας παραμένει σταθερή και αποδοτική, προσφέροντας αξεπέραστη απόδοση. Παράλληλα, αυτό το πρωτοποριακό επίτευγμα στον κλάδο θέτει νέα πρότυπα για τους υπολογιστές υψηλής απόδοσης, ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ζήτηση για εξαιρετικά υψηλό εύρος ζώνης και μέγιστη χωρητικότητα μνήμης σε AI computing, δημιουργία περιεχομένου, εργασίες με έντονη χρήση δεδομένων και επαγγελματικές εφαρμογές. 

Για να επιταχύνει την υιοθέτηση και να εξασφαλίσει ευρεία συμβατότητα, η GIGABYTE συνεργάζεται με κορυφαίους συνεργάτες στον τομέα της μνήμης, όπως οι ADATA, Kingston και TeamGroup, για PC συστήματα επόμενης γενιάς.



Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Συντάξεις: Ερχεται νέο πακέτο για αυξήσεις [πίνακας και γράφημα]
Συντάξεις: Ερχεται νέο πακέτο για αυξήσεις [πίνακας και γράφημα]
