Ένα παλαιότερο smartphone που δεν χρησιμοποιείται πια μπορεί να αποκτήσει δεύτερη ζωή, λειτουργώντας ως router ή Wi-Fi hotspot. Η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε έκτακτες συνθήκες, όπως για προσωρινή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή για τη δημιουργία εφεδρικού οικιακού δικτύου.

Τι χρειάζεται πριν ξεκινήσεις

Για να αξιοποιηθεί ένα παλιό κινητό ως router, πρέπει να λειτουργεί κανονικά, να υποστηρίζει σύνδεση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi και να διαθέτει ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα Android ή iOS. Ιδανικά, το τηλέφωνο θα πρέπει να είναι μόνιμα συνδεδεμένο σε φορτιστή, καθώς η συνεχής χρήση ως hotspot καταναλώνει σημαντική ποσότητα ενέργειας.

Δημιουργία hotspot μέσω δεδομένων κινητής

Η πιο απλή επιλογή είναι η ενεργοποίηση της λειτουργίας hotspot. Μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής, μπορείς να ενεργοποιήσεις την κοινή χρήση δεδομένων και να ορίσεις όνομα δικτύου και κωδικό ασφαλείας. Έτσι, άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στο internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του παλιού κινητού, όπως ακριβώς θα συνέβαινε με έναν συμβατικό router.

Χρήση Wi-Fi repeater ή bridge

Σε ορισμένα Android smartphones υπάρχει η δυνατότητα κοινής χρήσης μιας υπάρχουσας σύνδεσης Wi-Fi. Το κινητό συνδέεται σε ασύρματο δίκτυο και στη συνέχεια δημιουργεί νέο hotspot, επεκτείνοντας ουσιαστικά την εμβέλειά του. Αυτή η λύση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε χώρους όπου το σήμα είναι αδύναμο.

Πλεονεκτήματα και περιορισμοί

Η συγκεκριμένη λύση προσφέρει ευελιξία και ελάχιστο κόστος, ειδικά όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος κανονικός router. Ωστόσο, δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει πλήρως, καθώς οι ταχύτητες, η σταθερότητα και το επίπεδο ασφάλειας εξαρτώνται από τις δυνατότητες της συσκευής και το δίκτυο σύνδεσης.

Η μετατροπή ενός παλιού smartphone σε router αποτελεί μια πρακτική και άμεση απάντηση σε βασικές ανάγκες πρόσβασης στο internet. Αν και δεν ενδείκνυται για μόνιμη χρήση, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως εναλλακτική ή εφεδρική λύση.

