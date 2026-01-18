2026-01-18 15:40:10

Αυξημένη κυκλοφορία της γρίπης και υψηλή προσέλευση στα νοσοκομεία – Τι συνιστά ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους



Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια υγεία αυτή την περίοδο. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, μίλησε για την πορεία της εποχικής γρίπης, την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, τη διαθεσιμότητα αντιικών φαρμάκων και τις ενέργειες που γίνονται για να διασφαλιστεί η επάρκεια κρίσιμων σκευασμάτων. Με έμφαση στην υπευθυνότητα και την ψυχραιμία, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για την ανάγκη εμβολιασμού, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων.







Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ