Με τη δέουσα θρησκευτική κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών, εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην τοπική κοινότητα Καραϊσκάκη (Δραγαμέστο) Ξηρομέρου

Ο κεντρικός ναός του χωριού, ένα μνημείο πίστης και τέχνης, «ντύθηκε» τα γιορτινά του για να υποδεχθεί τους συγχωριανούς και τους επισκέπτες από τις γύρω περιοχές

. Οι τοιχογραφίες που κοσμούν κάθε σπιθαμή του ναού, από τους κιίονες μέχρι την κόγχη του ιερού, δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα βυζαντινής μεγαλοπρέπειας κάτω από το φως των πολυελαίων.

Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι ιερείς πλαισιωμένοι από τα παπαδάκια του χωριού, τέλεσαν την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Στο επίκεντρο του προσκυνήματος βρέθηκε η εικόνα του Αγίου Αθανασίου, η οποία ήταν παραδοσιακά στολισμένη με φρέσκα άνθη, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ευλογία των πιστών.

Ένας τόπος με βαριά ιστορία

Ο εορτασμός στον Καραϊσκάκη δεν είναι μόνο θρησκευτική εκδήλωση, αλλά και μια στιγμή συνάντησης για το ιστορικό Δραγαμέστο. Στη σκιά της Βελούτσας, το χωριό που φέρει το όνομα του μεγάλου οπλαρχηγού της Επανάστασης, συνεχίζει να κρατά ζωντανές τις παραδόσεις του.

Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, η οποία αποτελεί ιστορικό σημείο για την περιοχή (καθώς οι τοπικές παραδόσεις αναφέρουν πως εκεί είχε κηρύξει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός), γέμισε και πάλι με παιδικές φωνές και την πίστη των μεγαλύτερων, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς της κοινότητας.

Χρόνια Πολλά στο Δραγαμέστο, χρόνια πολλά σε όλους τους Ξηρομερίτες!

πηγη dragamesto
