2026-03-11 12:59:07

Στις 10 Μαρτίου, ο Υπουργός Υποδομών και Στέγασης, Miguel Pinto Luz, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην αγορά τρένων στην Πορτογαλία, με την απόκτηση σχεδόν 200 νέων μονάδων με κόστος 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.theportugalnews.co«Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μετασχηματιστικής αλλαγής που έχει ενσταλάξει η σημερινή κυβέρνηση στη διοίκηση του CP και της φιλοδοξίας που sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ