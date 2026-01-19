2026-01-19 09:17:31
Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομική σύγκρουση στη νότια Ισπανία και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή.bbc.comΒαγόνια τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στις αντίθετες γραμμές, συγκρούστηκαν με ένα αντίθετο ρεύμα τρένου στην Ανταμούζ, sidirodromikanea
