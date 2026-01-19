2026-01-19 08:26:49
Μετά την ολοκλήρωση του The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης βάζει προσωρινά «φρένο» στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Η μουσική εκπομπή που βρισκόταν σε συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ δεν ακυρώνεται, αλλά μεταφέρεται χρονικά για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η συνεργασία του καλλιτέχνη με το κανάλι του Φαλήρου επαναπροσδιορίζεται σε νέες βάσεις, μετά το φινάλε του δημοφιλούς talent show. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στα μέσα Δεκεμβρίου, ο ΣΚΑΪ στήριξε τον Γιώργο Μαζωνάκη, με το The Voice να ολοκληρώνεται κανονικά και τον τραγουδιστή να συμμετέχει σε όλα τα επεισόδια μέχρι το τέλος.

Σε ό,τι αφορά τη νέα μουσική εκπομπή που είχε δρομολογηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το πρότζεκτ μπαίνει προσωρινά στον «πάγο». Με κοινή απόφαση καναλιού και καλλιτέχνη, η παραγωγή μετατίθεται για μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλειφθεί.

Η ένταση των τελευταίων εβδομάδων οδήγησε τις δύο πλευρές στην απόφαση να υπάρξει μια σύντομη παύση στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να υπάρξει ανασύνταξη δυνάμεων. Η συζήτηση για τη μουσική εκπομπή αναμένεται να επανέλθει σε δεύτερο χρόνο.



Πηγή: tvnea.com
