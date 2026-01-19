2026-01-19 10:13:45
Η prime time ζώνη ξεκαθαρίζει γρήγορα ποιος κυριαρχεί και ποιοι δυσκολεύονται να βρουν χώρο. Στην κορυφή πέρασε η πρεμιέρα του «MasterChef» με 13,7%, δείχνοντας ότι η μαγειρική παραμένει σταθερή αξία για το κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)» με 12,9%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία και αποδεικνύοντας ότι οι παλιές σειρές συνεχίζουν να προσελκύουν.

Το «Το Σόι Σου IV (E)» κινήθηκε με 12,7% και 11,3% στα δύο επεισόδια, ενώ η «Η Μνήμη του Δολοφόνου» στο Star σημείωσε 11,8%, δείχνοντας ότι η μυθοπλασία συνεχίζει να κυριαρχεί, ακόμα κι όταν το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Το «Πατερ Γκομενιος (ALPHA)» με 10,0% κρατά σταθερά το ενδιαφέρον. Το Survivor, τα βρήκε σκούρα, με μόλις 8,8%, και από σήμερα με τα νέα προγράμματα των καναλιών φαίνεται δύσκολο να ανταπεξέλθει στη μάχη της prime time.  Το «Στο Παρά Πέντε (E)» κινήθηκε οριακά χαμηλότερα με 8,7% και 8,6%.

Πιο χαμηλά, η «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» περιορίστηκε στο 5,5%, ενώ το «The Roadshow (E)» σημείωσε 6,7% και οι «Μακρυκώσταοι και Κοντογιώργηδες» του ΑΝΤ1 7,2%, δείχνοντας ότι δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τις ισχυρές σειρές. Στην ουρά, τα «Super Μπάλα Live» με 2,3%, η Grande League με 2,9%, η Η Μεγάλη Χίμαιρα με 3,5% και η Αθλητική Κυριακή με 2,0% καταγράφουν επιδόσεις που δεν απειλούν κανένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα.





Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι σταθερές σειρές και οι πρεμιέρες κερδίζουν εύκολα το ενδιαφέρον, ενώ τα reality και τα πιο αδύναμα formats δυσκολεύονται να κρατηθούν.



Πηγή: tvnea.com
