Για τους περισσότερους από εμάς, οι αναμνήσεις δεν είναι πολύ έντονες, εκτός αν τις έχουμε κωδικοποιήσει ως σημαντικές.Ωστόσο, δεν είναι τόσο αξιόπιστες και είναι καταδικασμένες να ξεθωριάσουν με την πάροδο του χρόνου.Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων με μια ιδιαιτερότητα γνωστή ως υπερμνησία, οι οποίοι έχουν μια μνήμη τόσο απίστευτη που αν τους ρωτήσετε τι συνέβη σε μια τυχαία ημερομηνία, μπορούν να σας πουν ακριβώς τι συνέβη.Τα υπερθυμητικά άτομα μπορούν να κινούνται μέσα στο μυαλό τους με απίστευτη ταχύτητα και ευκολία για να ανακτήσουν εξαιρετικά λεπτομερείς αναμνήσεις και να ζωγραφίσουν ζωντανές εικόνες του μέλλοντος που είναι πλούσιες σε αντιληπτικές πληροφορίες.-. Σε αυτά τα άτομα, γνωστά ως υπερθυμητικά άτομα, οι αναμνήσεις καταχωρούνται προσεκτικά ανά ημερομηνία.Κάποια θα είναι σε θέση να περιγράψουν λεπτομερώς τι έκαναν στις 6 Ιουλίου 2002 και να βιώσουν ξανά τα συναισθήματα και τις αισθήσεις εκείνης της ημέρας, δήλωσε στο Ινστιτούτο Εγκεφάλου του Παρισιού η Valentina La Corte, ερευνήτρια καθηγήτρια στο Εργαστήριο Μνήμης, Εγκεφάλου και Νόησης στο Πανεπιστήμιο Cité του Παρισιού.Τα άτομα αυτά, όπως η έφηβος στη Γαλλία, έχουν τη σπάνια ικανότητα να ταξιδεύουν νοητικά στο χρόνο,Αυτά τα άτομα είναι σπάνια και όχι περισσότερα από 100 ανθρώπους στον πλανήτη όλο!Αυτή η αξιοθαύμαστη ικανότητα τους επιτρέπει να βιώνουν γεγονότα του παρελθόντος και του μέλλοντος μέσα στο μυαλό τους.Όταν οι ερευνητές ζήτησαν από την νεαρή Γαλλίδα να φανταστεί μελλοντικά γεγονότα, παρείχε μια ασυνήθιστα πλούσια ποσότητα χρονικών,χωρικών και αντιληπτικών πληροφοριών, πολύ πέρα ​​από αυτές που μπορεί να παράγει ένα συνηθισμένο άτομο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Εγκεφάλου του Παρισιού.Αυτές οι παρατηρήσεις ενισχύουν την ιδέα ότι το νοητικό ταξίδι στο μέλλον βασίζεται σε μηχανισμούς παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται στη συνειδητή εξερεύνηση του παρελθόντος.Και στις δύο περιπτώσεις, οι αισθητηριακές πληροφορίες φαίνεται να παίζουν κρίσιμο ρόλο!Οι επιστήμονες που μελετούν παρόμοιες περιπτώσεις πιστεύουν ότι αυτά τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναμνήσεις ή στιγμές εκτός της συνήθους συνείδησης.Τα νοητικά τους ταξίδια προσφέρουν πληροφορίες για το πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τον χρόνο,τη μνήμη και την αντίληψη με εξαιρετικούς τρόπους.Το ταξίδι στο χρόνο με το μυαλό δεν σημαίνει σωματική κίνηση στο χρόνο.Αντίθετα, περιλαμβάνει αυξημένη πνευματική εστίαση,νοητική συγκέντρωση και οπτικοποίηση, ή μοναδικών νευρολογικών μοτίβων που λίγοι άνθρωποι διαθέτουν φυσικά.Οι ερευνητές λένε ότι τα υπερθυμητικά άτομα είναι τόσο επιδέξια στο να ανακαλούν γεγονότα από το παρελθόν τους και να προβλέπουν γεγονότα στο μέλλον που μοιάζουν με ταξιδιώτες του χρόνου.Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ψυχικά προβλήματα, ειδικά όταν θυμούνται επώδυνες στιγμές της ζωής τους που επιστρέφουν σε αυτούς με απίστευτη ένταση.Η Γαλλίδα έφηβος είναι μόνο ένας από τους λίγους ανθρώπους με υπερμνησία, επομένως οι ερευνητές έχουν πολλή δουλειά να κάνουν για να κατανοήσουν πλήρως τη μυστηριώδη πάθηση."Είναι δύσκολο να γενικεύσουμε τα ευρήματα σχετικά με την υπερθυμησία, καθώς βασίζονται μόνο σε λίγες περιπτώσεις.Επηρεάζει η γήρανση τις αναμνήσεις αυτών των ατόμων;Εξαρτώνται οι νοητικές τους ικανότητες ταξιδιού στο χρόνο από την ηλικία;Μπορούν να μάθουν να ελέγχουν τη συσσώρευση αναμνήσεων;Έχουμε πολλά ερωτήματα και όλα μένουν να ανακαλυφθούν.Μια συναρπαστική οδός έρευνας βρίσκεται μπροστά μας", δήλωσε η La Corte!Γενικά, η μελέτη αυτών των σπάνιων ατόμων θα μπορούσε να διευρύνει την κατανόηση του ανθρώπινου νου,της διαμόρφωσης της μνήμης και της αντίληψης της ροής του χρόνου.Μπορεί ακόμη και να εμπνεύσει νέες προσεγγίσεις στη νευροεπιστήμη, την ψυχολογία και τις γνωστικές επιστήμες για να διερευνήσουν πώς η συνείδηση βιώνει το χρόνο.Οι ικανότητες αυτών των ατόμων μας θυμίζουν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του ανθρώπινου εγκεφάλου.Ακόμη και στην καθημερινή ζωή, ο νους μπορεί να ξεκλειδώσει εκπληκτικές ικανότητες και δυνατότητες, δείχνοντας ότι η πραγματικότητα και η συνείδηση μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτες από ό,τι φανταζόμαστε!μετάφραση και επιμέλεια κειμένου :ntina/thaliaπηγές πληροφόρησης:https://www.sciencealert.com/the-astonishing-case-of-the-teen-who-can-mentally-time-travelhttps://www.upworthy.com/17-year-old-french-girl-has-such-an-exceptional-memory-researchers-call-her-a-time-traveler/





