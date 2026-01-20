Η ψάθα Βιέννης είναι ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο χειροποίητο είδος ψάθας, πολύ δημοφιλές παλαιότερα για την κατασκευή κυρίως επίπλων όπως ψάθινες καρέκλες - πολυθρόνες ή τα γνωστά σε όλους μας παλαιού τύπου καλύμματα καλοριφέρ.

Ένα σχετικά ...ξεχασμένο υλικό στις μέρες μας κυρίως λόγω της σχετικά ακριβής τιμής του, σε σχέση με την κοινή ψάθα, γι΄αυτό και τα περισσότερα αντίστοιχου τύπου αντικείμενα που θα βρείτε πλέον έτοιμα στην αγορά είναι κατασκευασμένα από πλαστική απομίμηση Βιεννέζικης ψάθας.



Την ψάθα Βιέννης θα την βρείτε με το μέτρο σε διάφορες διαστάσεις σε ό,τι αφορά το φάρδος,τόσο στην κλασσική μπεζ απόχρωση όσο και σε λευκό, σε καταστήματα με ψάθες - υλικά επιπλοποιίας-επιδιόρθωσης επίπλων.



Μπορεί και να βαφτεί με χρώμα ή βερνίκι ξύλου.

Η χρήση της Βιεννέζικης ψάθας σε κατασκευές - μετατροπές επίπλων μπορεί να δώσει ακόμη και στο πιο απλό ξύλινο έπιπλο ένα πολύ ιδιαίτερο vintage ύφος που όμως είναι ιδιαίτερα ταιριαστό και σε χώρους διακοσμημένους σε μοντέρνο στυλ.

Η διαδικασία για να δημιουργήσετε προσόψεις - πορτάκια από Βιεννέζικη ψάθα σε κάθε τύπου και μεγέθους έπιπλα είναι ιδιαίτερα απλή και το αποτέλεσμα πραγματικά εντυπωσιακό.

Απλώς μετρήστε, κόψτε και καρφώστε την ψάθα Βιέννης στην πίσω όψη ενός ξύλινου πλαισίου με καρφωτικό.



Η γνήσια ψάθα Βιέννης περιέχει βαμβακερή κλωστή που δεν πρέπει να κοπεί, για αυτό και τα κοψίματα θα πρέπει να γίνονται πάνω στις σειρές της ψάθας με τα κενά-τρύπες.



Για να είναι το τελικό αποτέλεσμα σωστό ολοκληρώστε το κάρφωμα σε μία πλευρά, τεντώστε πολύ καλά την ψάθα και καρφώστε την στην ακριβώς απέναντι πλευρά. Κάντε ακριβώς το ίδιο και για τις άλλες δύο πλευρές του πλαισιού φροντίζοντας η ψάθα να είναι τεντωμένη.



Αυτός ο τρόπος κατασκευής με ψάθα και ξύλινα πλαίσια είναι ακριβώς πανομοιότυπος είτε θέλετε να ντύσετε με ψάθα πορτάκια-προσόψεις επίπλων, να δημιουργήσετε ένα κουτί-κάλυμμα για καλοριφέρ ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, παραβάν κλπ.

Ένας εναλλακτικός τρόπος για πιο "επιμελημένη" όψη του επίπλου και στην εσωτερική πλευρά είναι να χρησιμοποιήσετε μια στενή ταινία-τρέσα περιμετρικά της ψάθας, που θα κολλήσετε με κόλλα ή πιστόλι σιλικόνης, πριν καρφώσετε με το καρφωτικό.

Πολύ ιδιαίτερη όψη μπορούν να αποκτήσουν και συμπαγή ξύλινα πορτάκια επίπλων αν απλώς τα καλύψετε με ψάθα Βιέννης εξωτερικά.



Για να την στερεώσετε χρησιμοποιήστε διακοσμητικά καρφάκια - πινέζες στην επάνω και κάτω πλευρά. Αν η ψάθα είναι τεντωμένη σωστά, δεξιά και αριστερά θα σταθεί ίσια και δεν θα χρειαστεί παρά να την συγκρατήσετε ανά σημεία με κόλλα ή πιστόλι σιλικόνης, ανάλογα και με το ύψος του επίπλου.

Παραβάν - διαχωριστικά εσωτερικού χώρου, πολύ ιδιαίτερες εσωτερικές πόρτες κλπ. είναι επίσης κάποιες από τις κατασκευές που μπορούν να δημιουργηθούν με απλά ξύλινα πλαίσια και Βιεννέζικη ψάθα.

Πολύ εντυπωσιακή όψη μπορούν να αποκτήσουν και βοηθητικά τραπεζάκια - κομοδίνα χρησιμοποιώντας την ψάθα τόσο στην κεντρική τους επιφάνεια όσο και ως επένδυση στα πορτάκια ή συρτάρια τους.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα προσφέρει η ψάθα Βιέννης αν χρησιμοποιηθεί στην πρόσοψη - πορτάκια επίπλων που διαθέτουν ιδιαίτερο σχέδιο-σχήμα.

Τα κεφαλάρια κρεβατιού είναι επίσης ένα είδος κατασκευής που μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε από ψάθα Βιέννης και ένα χοντρό ξύλινο πλαίσιο τοποθετώντας την είτε περιμετρικά και εσωτερικά του ξύλου είτε ντύνοντας το πλαίσιο με τρόπο που το ξύλο εξωτερικά να μην διακρίνεται.

Σε κάθε είδους κατασκευή για ακόμη πιο καλαίσθητο αποτέλεσμα μπορείτε ακριβώς στο τελείωμα της ψάθας να κολλήσετε μια σειρά λεπτό πλακέ καλάμι που χρησιμοποιείται για το πλέξιμο της ψάθας και θα βρείτε σε όλα τα καταστήματα που διαθέτουν ψάθα Βιέννης με το μέτρο.

Το διάτρητο σχεδιό της και το μικρό βάρος της, κάνει την ψάθα Βιέννης ιδανική και για να κατασκευάσετε μεγάλου μεγέθους πάνελς για κρέμασμα κάθε είδους αντικειμένων, για κρεμαστών ραφιών κλπ

Πολύ μεγάλη όμως είναι και η γκάμα μικρότερων χρηστικών η διακοσμητικών αντικειμένων που μπορείτε να φτιάξετε από Ψάθα Βιέννης και που λόγω και του γενικού ύφους και της απόχρωσής της είναι ταιριαστά με την ίδια ευκολία σε κάθε χώρο.

Η ψάθα Βιέννης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για να επενδύσετε ήδη έτοιμα αντικείμενα κάθε τύπου είτε για να δημιουργήσετε εξ΄αρχής πχ φωτιστικά, κηροπήγια, θήκες για γυάλινα βάζα κλπ.

Στο τελείωμα των κατασκευών όπως φωτιστικά, κηροπήγια κλπ. θα χρησιμοποιήσετε το λεπτό πλακέ καλάμι ή κάθε είδους υφασμάτινη ταιριαστή τρέσα που θα κολλήσετε με πιστόλι σιλικόνης.





▶ DIY ψάθινα κηροπήγια-βάζα με ψάθα βιέννης(βήμα-βήμα η διαδικασία)

Σε καμπύλες κατασκευές ένας εναλλακτικός όμορφος τρόπος για να στερεώσετε - συγκρατήσετε τα δύο άκρα της ψάθας είναι να χρησιμοποιήσετε χοντρή βελόνα και σπάγγο - νήμα ή λεπτό βαμβακερό σκοινί.

Μια επίσης πολύ ξεχωριστή κατηγορία κατασκευών από Ψάθα Βιέννης είναι οι χειροποίητες ψάθινες τσάντες που μπορούν να δημιουργηθούν σε συνδυασμό με ύφασμα, δέρμα, ξύλινες λεπτομέρειες κλπ.

Tip: Πριν την επεξεργασία της "μουλιάστε" την ψάθα Βιέννης για μερικές ώρες σε νερό. 'Όταν στεγνώσει θα είναι πιο ευλύγιστη κάτι που θα σας διευκολύνει να της δώσετε το σχήμα που θέλετε, ειδικά με μικρές και με καμπύλο σχήμα κατασκευές.Μοιραστείτε το άρθροFacebook PinterestΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposeto