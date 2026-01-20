2026-01-20 13:03:40
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

14,7%

Σήμερα (ΣΚΑΪ)

12,3%

Happy Day στον Alpha

11,4%

Ώρα Ελλάδος

8,7%

Καλημέρα Ελλάδα

6,0%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

13,6%

Buongiorno

10,7%

Αταίριαστοι

10,5%

10 Παντού

8,6%

Το Πρωινό

7,7%

Breakfast@Star

7,1%

Πρωίαν σε είδον

2,5%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

14,6%

Αλήθειες με τη Ζήνα

10,1%

Live You

8,2%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

4,8%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2,4%

Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος

0,7%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

21,8%

The Chase

14,8%

Deal

14,6%

Οικογενειακές Ιστορίες

14,0%

Τροχός της Τύχης

13,8%

Στούντιο 4

7,6%

Cash or Trash

7,2%

Rouk Zouk

6,6%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

6,3%

Βουλευτίνα (ΣΚΑΪ)

5,4%

Καθαρές Κουβέντες

5,1%

5×5 Celebrity

4,1%

Το ’χουμε!

2,6%

PRIME TIME ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

MasterChef 10

15,5%

Άγιος Έρωτας ΙΙ

14,4%

Να μ’ αγαπάς

13,9%

Ράδιο Αρβύλα

12,4%

Survivor

11,9%

Μια νύχτα μόνο

10,6%

Grand Hotel

8,1%

Porto Leone

7,8%

Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος

7,7%

Καλά θα πάει κι αυτό

1,8%

Το Παιδί

2,3%

LATE NIGHT ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

The 2Night Show

10,4%

Δίκη στον ΣΚΑΪ

5,9%

11 Αυτοί, 11 Εμείς

5,0%

Πηγή: tvnea.com
