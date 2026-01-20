Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease;} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){.tv-zone{padding:0 8px}.program{font-size:13px}.bar-container{height:12px;justify-content:flex-start;}.rating{text-align:center;justify-content:center;display:flex;align-items:center}}ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA14,7%Σήμερα (ΣΚΑΪ)12,3%Happy Day στον Alpha11,4%Ώρα Ελλάδος8,7%Καλημέρα Ελλάδα6,0%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα13,6%Buongiorno10,7%Αταίριαστοι10,5%10 Παντού8,6%Το Πρωινό7,7%Breakfast@Star7,1%Πρωίαν σε είδον2,5%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις14,6%Αλήθειες με τη Ζήνα10,1%Live You8,2%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,8%Ώρα για Ψυχαγωγία2,4%Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος0,7%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News21,8%The Chase14,8%Deal14,6%Οικογενειακές Ιστορίες14,0%Τροχός της Τύχης13,8%Στούντιο 47,6%Cash or Trash7,2%Rouk Zouk6,6%Διαχωρίζω τη Θέση μου6,3%Βουλευτίνα (ΣΚΑΪ)5,4%Καθαρές Κουβέντες5,1%5×5 Celebrity4,1%Το ’χουμε!2,6%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54MasterChef 1015,5%Άγιος Έρωτας ΙΙ14,4%Να μ’ αγαπάς13,9%Ράδιο Αρβύλα12,4%Survivor11,9%Μια νύχτα μόνο10,6%Grand Hotel8,1%Porto Leone7,8%Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος7,7%Καλά θα πάει κι αυτό1,8%Το Παιδί2,3%LATE NIGHT ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show10,4%Δίκη στον ΣΚΑΪ5,9%11 Αυτοί, 11 Εμείς5,0%Πηγή: tvnea.com