Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease;} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){.tv-zone{padding:0 8px}.program{font-size:13px}.bar-container{height:12px;justify-content:flex-start;}.rating{text-align:center;justify-content:center;display:flex;align-items:center}}
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
14,7%
Σήμερα (ΣΚΑΪ)
12,3%
Happy Day στον Alpha
11,4%
Ώρα Ελλάδος
8,7%
Καλημέρα Ελλάδα
6,0%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
13,6%
Buongiorno
10,7%
Αταίριαστοι
10,5%
10 Παντού
8,6%
Το Πρωινό
7,7%
Breakfast@Star
7,1%
Πρωίαν σε είδον
2,5%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
14,6%
Αλήθειες με τη Ζήνα
10,1%
Live You
8,2%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4,8%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2,4%
Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος
0,7%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
21,8%
The Chase
14,8%
Deal
14,6%
Οικογενειακές Ιστορίες
14,0%
Τροχός της Τύχης
13,8%
Στούντιο 4
7,6%
Cash or Trash
7,2%
Rouk Zouk
6,6%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
6,3%
Βουλευτίνα (ΣΚΑΪ)
5,4%
Καθαρές Κουβέντες
5,1%
5×5 Celebrity
4,1%
Το ’χουμε!
2,6%
PRIME TIME ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
MasterChef 10
15,5%
Άγιος Έρωτας ΙΙ
14,4%
Να μ’ αγαπάς
13,9%
Ράδιο Αρβύλα
12,4%
Survivor
11,9%
Μια νύχτα μόνο
10,6%
Grand Hotel
8,1%
Porto Leone
7,8%
Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος
7,7%
Καλά θα πάει κι αυτό
1,8%
Το Παιδί
2,3%
LATE NIGHT ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The 2Night Show
10,4%
Δίκη στον ΣΚΑΪ
5,9%
11 Αυτοί, 11 Εμείς
5,0%
Πηγή: tvnea.com
