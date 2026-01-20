Γλώσσα: Αφού συμβουλευτούμε το συντακτικό από σπιράλ τετράδιό μας σχετικά με τις ονοματικές και τις ρηματικές φράσεις (και τις αντίστοιχες μετατροπές τους), συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες ασκήσεις της φωτοτυπίας (υπάρχει ήδη στο παραπάνω αρχείο). Μπορούμε, επίσης, να περιηγηθούμε και στην προηγούμενη ανάρτηση για περισσότερο υλικό. Αύριο, αντί για ανθολόγιο θα ξανακάνουμε γλώσσα για να ολοκληρώσουμε το 1ο μάθημα της 7ης ενότητας.Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της "Διερεύνησης" (σελίδα 79 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 32ου κεφαλαίου (σελίδα 80 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 33 του Τ.Ε..

