2026-01-20 13:25:54
Φωτογραφία για Τρίτη, 20/1/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Αφού συμβουλευτούμε το συντακτικό από σπιράλ τετράδιό μας σχετικά με τις ονοματικές και τις ρηματικές φράσεις (και τις αντίστοιχες μετατροπές τους), συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες ασκήσεις της φωτοτυπίας (υπάρχει ήδη στο παραπάνω αρχείο). Μπορούμε, επίσης, να περιηγηθούμε και στην προηγούμενη ανάρτηση για περισσότερο υλικό. Αύριο, αντί για ανθολόγιο θα ξανακάνουμε γλώσσα για να ολοκληρώσουμε το 1ο μάθημα της 7ης ενότητας.

Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της "Διερεύνησης" (σελίδα 79 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 32ου κεφαλαίου (σελίδα 80 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 33 του Τ.Ε..

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/1/2026)
DIY Κατασκευές για το σπίτι από Βιενέζικη ψάθα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
DIY Κατασκευές για το σπίτι από Βιενέζικη ψάθα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/1/2026)
Γεωργιάδης στην κοπή πίττας της ΠΕΦ: Τι θα γίνει με το επενδυτικό clawback 2026 - 2027
Γεωργιάδης στην κοπή πίττας της ΠΕΦ: Τι θα γίνει με το επενδυτικό clawback 2026 - 2027
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/1/2026)
Δυνατές πρεμιέρες τον Φεβρουάριο στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1
Δυνατές πρεμιέρες τον Φεβρουάριο στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1
«Extreme Makeover: Home Edition – Σύντομα γυρίσματα και πρεμιέρα μετά το Πάσχα»;
«Extreme Makeover: Home Edition – Σύντομα γυρίσματα και πρεμιέρα μετά το Πάσχα»;
ΣΚΑΪ στο «ψάξιμο» για νέο CEO μετά τις αλλαγές στο ΔΣ
ΣΚΑΪ στο «ψάξιμο» για νέο CEO μετά τις αλλαγές στο ΔΣ
Hellenic Train: Ματαίωση δρομολογίου οδοντωτού σιδηροδρόμου λόγω πτώσης δένδρου στις γραμμές
Hellenic Train: Ματαίωση δρομολογίου οδοντωτού σιδηροδρόμου λόγω πτώσης δένδρου στις γραμμές